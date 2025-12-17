機器人解護理荒2／護理師缺工8萬機器人補上 鴻海、華碩實測拚量產

全台醫院正面臨嚴重的護理荒，造就科技業者紛紛搶進醫療領域人機協作 市場。

據了解，除了長聯科技旗下愛寶，不同科技廠牌的護理協作型機器人已陸續在全台多家醫療院所「報到」，包含鴻海與台中榮總合作的Nurabot、優必達與馬偕紀念醫院合作機器狗和輪型導診機器人，新竹台大分院也導入女媧創造的全人照護機器人。此外，華碩的機器人Kairo，也在積極尋找合作醫院。為何要讓更多的機器人走入醫院？關鍵就在於台灣正面臨30年來最嚴重的護理荒。

據衛福部統計，截至今年10月，65歲以下的護理師領證人數逾31萬名，執業人數則不及20萬名，也就是說，實際在第一線臨床醫療機構工作的護理師僅約6成。

「我們的訴求是藉由導入機器人，降低醫護人員負荷、改善工作條件。」長聯科技董事長李友錚表示，台灣目前護理師缺口高達6至8萬人，另統計發現護理師平均一天工作要步行2萬步。他表示，長聯今年10月起，將8台護理協作型機器人愛寶，部署在中醫大附醫，希望將多數重複性的工作交由機器人，讓有限的人力專注於更有溫度的醫療照護。

另一方面，鴻海與川崎重工合力打造的Nurabot，今年3月於輝達（NVIDIA）GTC大會上首度亮相。今年第4季，Nurabot在台中榮總經歷4個月的壓力測試之後，正式上線。

鴻海對醫療機器人也很有興趣，與川崎重工合作開發的Nurabot配備可抓取物品的機械手臂，正在台中榮總進行POC。

鴻海數位健康使用者體驗設計總監林綺凡本月在醫療科技展分享，團隊數個月來都待在中榮第二醫療大樓的106護理站，「跟護理師一起早出晚歸、朝夕相處，一起解決問題以及規劃動線。」

林綺凡表示，Nurabot的特點是搭載智慧手臂，能夠針對物品的大小、材質以及重量，精準地拿取。目前主要功能包含檢體和藥品運送、環境導覽和衛生教育。

「這些原本都是護理師需要親自執行的工作，現在交給Nurabot。3項任務加在一起，最多可以幫護理師節省高達10小時的工作時間。」林綺凡表示，Nurabot初期針對早班和小夜班為主測試，發現機器人一天可以完成40至50趟任務，相當於為護理師省下約1萬步的往返勞動。

護理協作型機器人落地全台醫院：瞄準醫院護理荒，不少科技業者打造護理機器人的原型機，積極尋求醫院合作。

然而，一名資深業界人士向本刊表示，護理協作機器人市場目前看似熱鬧，但還有一段很長的路要走。現階段，各家醫院幾乎都在進行單點的POC（概念驗證），問題是醫院市場不大，對醫材許可、資安等規範又相對多；再者，如何讓機器人真正走入病房，協助醫院負擔最重的病房服務，大家仍在摸索。

李友錚也表示，待機器人走入量產階段，還會有新的問題，像是針對電磁干擾 (EMI) 和射頻 (RF) 性能的認證，「一定要通過安規，電池波不會干擾醫療器材設備。這也是要在醫療領域才知道的細節。」

