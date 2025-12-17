機器人解護理荒2／AI機器人最前線蒐集醫病資訊 長聯愛寶訂單鎖定美國、中東

李友錚喊話明年第一季將量產兩百台愛寶，同時著手開發第二代AI代理機型。

今年10月，長聯科技首批8台護理協作型機器人愛寶，進駐中醫大附醫的神經部樓層。長聯科技董事長李友錚告訴本刊，既然要測試，就從最難的科室開始，如果愛寶能應對神經外科複雜狀況，未來拓展到全院自然不成問題。據了解，愛寶之所以能快速落地、推進到量產階段，有賴中醫大體系大力支持。

長聯科技是由長佳智能和群聯電子合資成立，而長佳智能是中國醫藥大學衍生的新創公司。李友錚表示，當其他廠商還在尋找能合作訓練機器人的場域時，愛寶從第一天開始就在中醫大附醫孵化，得到院方毫無保留的支持。

廣告 廣告

「我們的後台夠硬！」李友錚半開玩笑地說，並透露中醫大附醫院長周德陽每週親自主持討論會議，組織護理部、資訊部和醫師團隊，針對愛寶提出需求。舉例來說，愛寶的知識庫，第一階段已經輸入5千至7千份文件，未來院方也能隨時提供更新資源。

周德陽則對愛寶讚不絕口，還督促長聯趕緊開發第2代機型。周德陽表示，第2代愛寶預計會走入AI代理，特別是長佳智能擁有超過50張台灣TFDA及美國FDA證照，透過串聯合適的醫療AI軟體，第2代愛寶將輔助臨床決策。例如，初步從電腦斷層圖判斷腦部有無出血、非接觸式測量體溫和血氧，以及判別傷口大小等。

中醫大附醫每週由院長周德陽親自主持院內討論會議，督軍愛寶的使用和推廣狀況。

現階段，愛寶努力的目標是協助護理人員執行日常巡房工作，再將紀錄回傳給醫師和護理站。周德陽表示，愛寶在走入不同科別之前，會先學習該科的專業知識，未來和醫護一樣，將出現「專科」愛寶，順利的話，能分攤50％以上的醫護工作。

李友錚指出，長聯提供一台愛寶每年50萬至80萬元的訂閱方案，強調不賣機器人本體，而是銷售包含教育訓練、保固與微調（Fine-tune）等系統服務，主打作為機器人大腦的軟體。

記者詢問訂單能見度，李友錚隨即秀出印滿4頁A4紙的訂購表，其中有幾家醫院一口氣預訂10台、20台。李友錚並自信滿滿地喊話，明年第一季將量產200台愛寶，並透露長聯也計畫把愛寶賣到海外，「正在洽談美國和中東兩地市場，中東收入高又熱衷高科技，我們規劃以阿布達比為中心，輻射到整個阿拉伯世界。」

李友錚也預告，長聯接下來會再拓展機器人產品線。下一階段包含已經鎖定示範場域的長期照護版及輕量型、聚焦跌倒監測與日常陪伴的居家版，「從外型到側重的功能面向等都將重新設計，而且連名字都會不同！」

更多鏡週刊報導

機器人解護理荒2／護理師缺工8萬機器人補上 鴻海、華碩實測拚量產

機器人解護理荒／緩解醫護過勞、接手3成重複工作 中醫大附醫引進護理協作機器人