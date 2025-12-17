機器人計程車點火 特斯拉股價衝489.88美元新高

特斯拉在德州奧斯汀推出的自動駕駛計程車Robotaxi，2025年上路時副駕座有一名監督員。路透社



特斯拉股價低迷了好一陣子，最近突然連續兩天大漲28.42美元、6.36％，週二迎來久違的歷史新高489.88美元，當天最高甚至觸及491.50美元，目前市值來到1兆6293億美元。分析師指出，這波行情主要是因執行長馬斯克（Elon Musk）釋出機器人計程車隊伍Robotaxi將擴大，強化市場對特斯拉可能推進其商業化的期待。

由於全自動駕駛能力改善，有助於擴大車隊規模，降低對車內安全員的依賴，券商瑞穗將特斯拉目標價調整為530美元；摩根史丹利分析師則預估，2035年底Robotaxi車隊可望達到100萬輛。

廣告 廣告

受惠於股價，馬斯克的淨資產增加82億美元，總身家超過6000億美元，許多專家態度樂觀，預期明年特斯拉市值可望達到2兆美元；不過也有人提醒，特斯拉營運逆風仍在，且還有車市競爭、政策補貼變動與品牌層面不確定性等，機器人計程車若要由測試走向商轉，還有許多變數，股價也可能隨之波動。

更多太報報導

被幕僚長形容有「酒鬼型人格」 川普力挺：她說得沒錯

23歲女清潔隊員遭酒駕撞死 妹哭斷腸「我沒有姊姊了」讓網友心碎

白宮幕僚長形容川普有「酒鬼型人格」 罕曝關稅決策混亂內幕