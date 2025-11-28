機器人跨域共創聯盟今成軍！串聯交通、旅宿、餐飲、醫療場域 力拚成為護國群山

在全球產業加速邁向智慧化之際，機器人技術已成為製造升級與智慧生活的關鍵推手。台北市電腦公會（TCA）今（28）日宣布攜手台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）及多個產業公協會，正式成立「機器人跨域共創聯盟」（Robotics Innovation Alliance，RIA），希望透過「需求驅動×解方媒合×接軌國際」三大核心方向，整合台灣產業資源與場域需求，加速智慧型機器人在交通、旅宿、餐飲、物流、醫療、巡檢等多元場域的實際落地。

TCA表示，台灣憑藉完整的資通訊科技與精密製造產業鏈，在AI、感測、控制與系統整合等領域具有深厚實力。今年7月已與台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會等單位，共同發起成立「台灣AI機器人產業大聯盟」。此次進一步與TwIoTA合作，串聯更多應用場域，將聯盟擴大為跨產業、跨場域的RIA，希望在政策、技術與市場之間搭起橋樑，強化國際鏈結，公私協力打造完整生態系。

四大任務：從需求到政策、人才與國際供應鏈

機器人跨域共創聯盟會長劉瑞隆表示，RIA成立的目的很清楚，就是要解決台灣發展智慧型機器人應用的關鍵痛點，讓機器人真正走進場域，形成可持續的商業模式。

劉瑞隆指出，聯盟將從四個面向著力。首先是把客戶需求與解決方案整合在一起，「只有把需求端講清楚、解決方案做完整，才有可能做出真正符合客戶期待的機器人應用。」其次是盤點技術瓶頸並提出政策建言，他說，「在機器人零組件上，大陸供應鏈跑得很快，但台灣的優勢在於SoC單晶片與Edge AI，如果能把這些能力做到機器人身上，就有機會彎道超車。」

劉瑞隆也強調人才與領域知識的重要性。他指出，許多技職學校未來恐面臨招生壓力，聯盟希望結合產業需求與教育體系，既協助學校招生，也為業界培養即戰力；同時引入各場域的Domain Know-how，並符合日本、美國等市場對「非紅供應鏈」的要求，讓台灣業者在國際布局上更有競爭力。

​達明機器人營運長黃識忠提到，各國製造業同樣面臨缺工，但傳統工業機器人的安裝與設定門檻不低，這讓具備AI視覺的協作機器人有機會扮演關鍵角色。（劉偉宏攝）

政府跨部會推動智慧機器人 國發基金百億資源投入

國科會副主委蘇振綱致詞指出，受惠晶片運算速度與AI技術持續提升，機器人已不再只侷限於人形機器人，而是快速滲透到各種行業。他說，「現在各行各業都在思考，如何利用智慧機器人提高效率、降低成本，這不只是科技議題，更是產業與社會的結構調整。」

蘇振綱說明，國科會已提出跨部會、跨領域的「智慧機器人產業推動方案」，從「關鍵技術布局」、「產業生態系建立」、「資安與標準法規制定」、以及「人才培育與應用推廣」四大策略切入，並結合數產署、經濟部、勞動部、教育部、國發會等單位及編列百億預算的國發基金，一起協助台灣發展機器人應用。他期盼，透過產官學研的共同努力，能把台灣智慧機器人產業推向國際，服務全球市場。

​ 國科會副主委蘇振綱指出，受惠晶片運算速度與AI技術持續提升，機器人已不再只侷限於人形機器人，而是快速滲透到各種行業。 （劉偉宏攝）

以需求方為核心 四大SIG讓機器人真正走進場域

機器人跨域共創聯盟秘書長董偉豪表示，RIA在正式掛牌前，就先透過多場跨領域活動蒐集產業需求，包括「AI服務型機器人應用論壇」、「餐飲與物流業導入智慧服務型機器人應用座談」、「智慧旅運機器人共創交流論壇」等，希望在成立之初，就站在需求方角度規劃。

董偉豪說明，聯盟目前以需求為核心，整合四大SIG（Special Interest Group），分別聚焦「交通運輸、旅宿」、「餐飲、物流」、「醫療、巡檢」及「人形機器人」。透過這樣的分工與分組，讓機器人技術不只是停留在實驗室或展示，而是實際走入旅館、工廠、倉儲、醫院與巡檢場域中，「我們首創以需求方為主體，去鏈結各種機器人軟硬體解決方案，透過『需求驅動 × 解方媒合 × 接軌國際』，才能真正促進機器人技術落地，加速產業應用生態成形。」

協作機器人結合AI視覺 帶動工廠換線與品質升級

在智慧製造方面，達明機器人營運長黃識忠指出，全球工業機器人年安裝量已連續4年超過50萬台，協作機器人市場規模預估至2033年將成長到235億美元，年複合成長率高達31.7%，顯示製造業對機器人需求持續升溫。他強調，「各國製造業同樣面臨缺工，但傳統工業機器人的安裝與設定門檻不低，這讓具備AI視覺的協作機器人有機會扮演關鍵角色。」

黃識忠表示，透過AI視覺與協作機器人的結合，可以支援產線快速換線，同時完成目視檢驗與安裝作業，不僅縮短流程、提升效率，也有助於穩定產品品質。他進一步指出，在AI大模型（LLMs）的推動下，人型機器人將逐步具備「大腦推理能力」，而人型設計則能在原本為「人」打造的環境中工作，無須大幅改造產線，對製造、物流與倉儲、護理、個人助理、公共關係與接待等領域的勞力缺口，都是很有潛力的解方。不過他也提醒，仍需正視高成本、雙足步行穩定與能耗、人機互動倫理與安全等挑戰，才能真正加速普及。

智慧旅宿的人機共創 機器人成為延伸服務的「新同事」

旅宿產業同樣是機器人導入的前線場域之一。敦謙國際暨雀客旅店營運長江鑑修指出，從旅客入住、送物、客房服務到退房，傳統飯店營運中有十多個服務節點高度仰賴人工，成本高、人力調度也不易，「飯店是24小時營運的產業，但往往因為人力短缺，無法真正做到24小時有人力在線。」

江鑑修分享，雀客國際酒店以送物機器人搭配智能販賣機，讓房客可透過自動化系統取得備品或購買商品，這不僅減少員工反覆補充物品的工作量，也提升服務效率。若再結合專屬線上商城，就能讓客房成為延伸的銷售空間，「住客可以在房內完成購物，滿意度提高了，飯店收入也因此增加。」

江鑑修認為，下一步的關鍵在於打造開放型飯店機器人協作API與通訊協定，並將多品牌機器人與服務任務標準化，「當不同品牌機器人都能在同一個飯店場景裡協作時，旅宿業者就有機會把更多時間投入到真正有價值的服務本質上，而不是被行政與搬運工作綁住。」

智慧物流與無人堆高機 打造跨產業共享的智慧倉儲

物流與倉儲則是在缺工壓力下，加速導入機器人的典型產業。永聯物流開發（ALP）資深副總經理穰穎宣指出，物流是人力密集產業，但若用傳統方式設計倉儲，很難同時兼顧多產業、多客戶需求。他們因而打造OMEGA智慧物流園區，結合自動化機器人與創新管理系統，改以「棧板使用數量」提供倉儲服務，一個園區最高可管理達8萬個棧板，「這樣的彈性與規模，有助於提高租用效率，也更貼近客戶真實需求。」

穰穎宣也透露，永聯目前已與國內AMR業者合作開發無人自主倉儲堆高機，希望逐步降低倉庫對堆高機人力的依賴。穰穎宣坦言，現階段仍面臨棧板規格不一等問題，導致倉庫內需投入大量人力處理「換板／搬板」等沒有附加價值的工作。他認為，若未來棧板規格能逐步統一，將可大幅減少這類作業負擔，也讓智慧倉儲與機器人更容易發揮效益。

醫療照護機器人多元發展 從化療調配到復健與情緒陪伴

在醫療領域，台北醫學大學教授兼數據長許明暉指出，面對高齡化社會，照護機器人已成為重要解方之一。尤其自2023年起，生成式AI導入照護機器人，使其具備更佳的環境感知與對話能力，應用範圍也大幅拓展。

許明暉提到，醫療照護機器人類型相當多元，不一定都是「像人一樣走路說話」的形態。例如奇美醫院與群創攜手開發的「智能化療調配機器手臂」，就能協助醫療人員精準調配化療處方，減少風險、緩解人力負荷。老人照護機器人則能協助行走、防跌、用藥提醒、生命徵象監測，以及娛樂與社交互動；遠距醫療機器人讓醫護人員可遠端巡診或進行基本檢查，甚至協助進入隔離病房；復健輔助機器人則源自以色列ReWalk Robotics外骨骼概念，幫助病人加速功能恢復；心理健康支援機器人，則提供情緒陪伴與互動。

許明暉指出，2024年醫療機器人市場規模已達175.7億美元，預期2030年將上看274億美元。他認為，多樣化機器人將成為人類醫療照護的重要夥伴，「未來的醫療照護，不會只依賴醫護人員，而是人與機器人共同合作，提供更完整、更貼近需求的服務。」

邁向「物理AI」時代 台灣應以場域為本切入國際生態系

從全球發展角度來看，資策會產業情報研究所（MIC）組長盧冠芸分析，AI正邁向「物理AI」階段，也就是把AI從網路與雲端帶入實體世界，涵蓋現實世界運行的各種AI系統。她指出，「自主移動機器人（AMR）、自動駕駛車、無人機、人形或仿生機器人，都是物理AI的重要載具，其中AMR與無人機已率先帶動出貨量成長。」

盧冠芸表示，全球多數國家同樣面臨人口老化與缺工壓力，過去十年間，用於製造業的工業機器人需求已翻倍成長；而服務業也開始大量導入服務型機器人，應用集中在物流、醫療與飯店等專業場域。她指出，台灣在機器人產業中的優勢，不只在硬體與關鍵零組件，更在於當生態系走向橫向分工、加速商業化時，是否能透過多元夥伴關係，共創更大的系統價值。

盧冠芸建議，台灣應把本地視為試驗場域，從製造、物流、醫療三大場域發展整體解決方案，從「百工百業用機器人」中找出具市場規模的利基方案，例如在半導體或資料中心等高潔淨、高精度、高安全環境建立「精密自動化」優勢；在物流運輸上切入中小型、高混合場域，強調可靠性與人機協作，並透過國營單位採購示範；醫療照護則以跨場域整合為方向，發展可移動式照護與遠距診療輔助。她強調，「台灣廠商應儘早切入國際供應鏈，用市場力量帶動『量變』，再由量變帶來『質變』，強化自己在全球生態系中的關鍵模組地位。」

聯盟號召百工百業加入 共創智慧機器人新生態

RIA聯盟秘書處表示，在機器人科技日漸普及的趨勢下，與機器人「共創商機」將是未來產業發展的主流方向。聯盟將持續透過跨域論壇、技術與需求媒合、國際交流等方式，促成更多實際合作案例，並歡迎各行各業、百工百業加入，一同推動智慧型機器人在台灣生根，進一步走向國際市場。

RIA也呼籲，有興趣參與聯盟或了解更多跨域服務項目的企業與機構，可透過搜尋「機器人跨域共創聯盟 RIA」前往官方網站，掌握最新活動與合作資訊，成為台灣智慧機器人生態系的一份子。

