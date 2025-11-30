機器人跨域共創聯盟成立 加速4大場域落地商業應用

【記者呂承哲／台北報導】智慧化浪潮推升機器人成為產業升級與智慧生活核心技術，台灣憑藉ICT、精密製造與AI運算優勢迎來關鍵轉型期。為整合需求與技術、加速跨域落地，台北市電腦公會（TCA）聯合多個產業公協會成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，於28日與台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）合作，串聯交通、旅宿、餐飲、物流、醫療等場域，正式成立「機器人跨域共創聯盟」（RIA），以策略合作加速智慧型機器人應用普及。

RIA會長劉瑞隆指出，聯盟聚焦解決四大痛點：其一，整合客戶需求與技術解決方案，才能打造真正貼近場域的機器人服務；其二，盤點技術瓶頸並提出政策建言，例如台灣在SoC具優勢，若強化Edge AI，未來在人機協作時代有望彎道超車；其三，推動技職教育，協助相關科系招生並為產業培育人才；其四，導入領域知識，並滿足美、日等國對非紅供應鏈的要求，讓台灣機器人產業具備國際競爭力。

國科會副主委蘇振綱表示，隨著晶片效能提升與AI技術成熟，機器人應用已不限於人型機器人。政府推動跨部會「智慧機器人產業推動方案」，將從技術布局、生態系建立、資安標準與人才培育四面向著手，並串接數產署、經濟部、教育部、國發基金等資源，協助台灣機器人產業走向國際。

RIA秘書長董偉豪說，聯盟成立前已舉辦多場跨域交流，並以需求方為核心，整合交通旅宿、餐飲物流、醫療巡檢、人形機器人四大SIG，打造「需求驅動 × 解方媒合 × 接軌國際」模式，讓機器人能真正進入場域形成商業應用。

達明機器人營運長黃識忠指出，AI視覺加持的協作機器人可快速換位、同步目檢與安裝，提升製造品質並縮短產線流程；長遠來看，人型機器人在大模型推動下更具推理能力，可在無須改造的產線中運作，解決製造、物流、醫護等領域缺工，但仍需面對成本、步行穩定性與倫理安全挑戰。

旅宿端也快速導入機器人。雀客旅店營運長江鑑修表示，飯店從入住到退房有十多個人工節點，但人力難以24小時完整配置；導入送物機器人搭配智能販賣機與線上商城，可提升效率、降低人工負擔並增加營收。江鑑修強調，若能建立跨品牌標準API，讓不同機器人在不同飯店場景協作，旅宿業將能把人力回到更有價值的服務工作。

物流倉儲方面，永聯物流開發資深副總穰穎宣說，物流為高人力產業，透過機器人與自動化管理系統，可大幅提升倉儲效率，例如OMEGA物流園區可管理8萬個棧板，並與台灣AMR業者合作開發無人堆高機。未來若棧板規格標準化，更能降低場內大量換板負擔。

醫療場域也成機器人重要戰場。臺北醫學大學許明暉指出，生成式AI導入後，照護機器人具備更佳感知能力。無論是行走輔助、防跌倒、遠距巡診、手術輔助到心理陪伴，多樣化醫療機器人正成為全球醫療體系的重要夥伴。2024年醫療機器人市場規模已達175.7億美元，2030年上看274億美元。

資策會產業情報研究所MIC盧冠芸組長分析，AI正從數位走向「物理AI」階段，帶動AMR、無人機、人形機器人等高速成長。盧冠芸建議台灣以本土場域作為實驗基地，從製造、物流、醫療找出具規模的利基解決方案，並提前切入國際供應鏈，以市場「量變」帶動技術「質變」，持續強化台灣在全球機器人生態系的關鍵地位。

