機器人跨域共創聯盟成軍 力拚成為護國群山

機器人跨域共創聯盟(RIA)28日正式成立，期盼串連研發、應用以及落地，帶動台灣機器人產業整套升級。藉由整合產業資源、強化國際鏈結，力拚打造另一座護國群山。

為了加速跨產業合作，「機器人跨域共創聯盟」正式成軍。國科會副主委蘇振綱致詞時指出，國科會提出「AI新科技智慧機器人計畫」，期盼為台灣打造下一座護國群山。

國科會透過四大策略發展機器人產業，蘇振綱指出，政府全力打造智慧機器人產業生態系，從技術研發、產業鏈到人才與標準同步布局。目前已在台南沙崙成立機器人中心整合國內學研能量，經濟部則在工研院支持下於六甲設置研發中心，強化與產業端的連結。

為推動創新落地，政府也已編列國發基金用於機器人新創投資，蘇振綱說：『(原音)我們希望透過產學合作，跟這些機器人的中心能夠再加上業界的發展，能夠構建出一個產業的生態系。生態系最重要就是有資金的支持，我們希望能夠投資國內外的新創機器人的公司。所以我們在國發基金裡面有列了(新台幣)100億的預算，準備來投資機器人公司。』

此外，相關部會已著手建立產業標準，加速台灣智慧機器人產業與全球市場接軌。

凌群電腦總經理劉瑞隆表示，台灣ICT產業實力雄厚，成立聯盟的目的就是為了整合產業量能，期盼形成機器人生態系，在國際市場上彎道超車。另外，市場對紅色供應鏈充滿疑慮，相信台灣能透過產業實力，成為全球值得信賴的夥伴。