機器人迎來ChatGPT時刻？輝達主管：2條件需滿足

（中央社記者吳家豪拉斯維加斯1日電）人工智慧（AI）與實體流程正融合為實體AI，奠定機器人發展基礎，市場熱議機器人的「ChatGPT時刻」將到來。輝達（NVIDIA）主管認為，若想實現這一刻，有2個條件需要滿足，包括硬體變得可負擔且普及、機器人智慧具備足夠的實用性。

亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務供應商AWS（Amazon Web Services）從今天起在美國拉斯維加斯舉辦re:Invent 2025年度大會，展示多項雲端及AI新技術，活動首日以實體AI為主題邀請業界高階主管座談。

被問及機器人的「ChatGPT時刻」（指重新定義某一類產品且大放異彩）何時到來，輝達機器人與邊緣運算生態系負責人戈爾（Amit Goel）表示，首先是硬體必須變得像手機一樣可負擔且普及（accessible），其次是機器人智慧必須具備足夠的實用性。

至於需要多少時間，戈爾並未直接預測，僅表示實現這一刻的所有「原料」（ingredients）都已經存在，生態系也備妥了相關「食譜」（recipes）。

戈爾說，目前看到的大型語言模型（LLM）和數位AI，可以觸及數百萬用戶，但實體AI有許多未解難題。實體世界產生的數據量比文字數據高出許多，包含力道、深度等物理數據，需要工具擷取這些數據供AI學習。

談到機器人是否有機會走入消費市場或家庭，戈爾認為，機器人不會一次取代所有家務，若是指互動性更強、更具參與感的機器人，這確實是「聖杯」（holy grail，比喻為眾人追尋的終極目標）。如果想建立通用型的基礎智慧，就必須讓它接觸各種環境，但如果只待在工廠就無法做到。

AWS生成式AI創新中心總監艾拉普羅（Sri Elaprolu）表示，距離機器人大規模普及，至少還需數年。隨著更多數據被搜集，機器人的視覺語言模型（VLM）將變得更精確，加上硬體快速演進，這兩股力量將在未來幾年內結合。

為了幫助機器人與實體AI新創公司擴展規模，AWS今天宣布攜手機器人創新中心MassRobotics和輝達加速器計畫NVIDIA Inception，開放申請第2屆「實體AI獎學金」，入選公司將獲得AWS生成式AI創新中心科學家和輝達專家的指導，以及使用AWS AI堆疊及輝達機器人軟體堆疊等相關資源的權限。（編輯：潘羿菁）1141202