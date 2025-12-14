機器人項目連5年稱冠！全國工業技藝競賽 新北代表隊橫掃71獎

〔記者羅國嘉／新北報導〕114學年度全國工業類技藝競賽日前在岡山農工登場，新北市代表隊表現亮眼，橫掃28座金手獎、43個優勝、共71項獎座，不僅刷新去年成績，更以金手獎數全國第一寫下新里程碑。

教育局指出，這屆競賽職種涵蓋應用設計、工業電子、冷凍空調、汽車與飛機修護、室內空間設計、機器人及機器手臂技術等，全面對接產業需求。新北市長期投入AI與智慧製造領域，其中「機器人」項目在新北高工金手培訓體系支持下，已連續5年稱冠，今年更整合7校跨校培訓，創下「校校有獎」最佳紀錄。鶯歌工商勇奪全國第一，新北高工第三、瑞芳高工第四，三重商工、泰山高中、樟樹實中及東海高中皆獲優勝，展現跨校合作的技職新典範。此外，模具職種由新北高工與三重商工包辦4名選手全數獲獎，再次證明新北高強度、系統化的培訓成果。

教育局表示，新北自2019年起已投入逾1億元，建構全國最完整的「金手培訓生態系」，包含三級培訓制度、六大培育機制及10大國際級培訓基地，讓選手從技術、心態到產業接軌全面到位。今年更推「正念穩心術6大攻略」，協助選手在高壓競賽中穩定心理韌性。

多所學校也創下校史新頁；瑞芳高工一舉奪下11座金手，締造創校91年來最佳成績；教育局說，新北以「世界級人才一貫化政策」打造完整技職升級路徑，除提供最高10萬元金手獎金與國際見學機會，更是全國唯一補助技藝競賽前三名指導老師共同出國增能的城市，讓師生攜手站上世界舞台，為台灣培育下一代頂尖技術人才。

