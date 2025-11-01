機器人顧問搶飯碗？獵才界「AI特務」現身！一眼拆穿履歷秘密

財經中心／師瑞德報導

AI成為獵才顧問的超強副駕，從產業研調到履歷比對，通通一手包辦，不但讓找人變快、準、狠，更讓顧問效率提升80%、業績成長6%。過去要3年經驗才練得起來的專業直覺，現在AI用2小時就幫你跑完，企業找人從此不再碰運氣。（示意圖／PIXABAY）

在現今職場，企業找人才的時間壓力愈來愈大，尤其是中高階與技術職缺，動輒幾個月無法媒合成功，不僅延誤團隊推進，更有可能錯失市場良機。另一方面，獵才顧問也面臨龐大的資料處理量與精準推薦的壓力，不只要快速了解產業背景、掌握職缺需求，還得從上百萬份履歷中挑出符合企業文化與專業條件的合適人選。這些「高難度配對」的過程往往耗時費力，也讓許多顧問長期處在高工時、高強度的工作模式中。

現在，AI技術正在改變這一切。透過語言模型與資料庫整合的智慧系統，獵才顧問能用更短的時間、做出更精準的推薦，不僅減輕工作負擔，也提升整體媒合效率與成功率。這樣的系統一上線三個月，就讓顧問們的前期執案效率提升80%，業績額外成長6%，相當於多了一位高效率的數位助理，為職場痛點帶來具體解方。

104人力銀行開發的「AI System」正是這場變革中的關鍵推手。結合企業知識庫與獨有的人選履歷資料，打造六大功能工具：企業資料解讀、AI生成職務描述、人選推薦、分析適配度、撰寫推薦函等，讓獵才顧問的流程全面升級。過去需要10小時完成的案件準備，現在最快只需2小時，大幅提升作業效率，也讓媒合更具策略性與數據依據。

AI產品經理陳韋旭表示，這套系統上線三個月，已有七成以上獵才顧問主動啟用，直接拉高案件成立速度與媒合成功率，也為整體獵才服務帶來6%的業績額外貢獻，等同一名新進顧問全年營收的一半。

根據104人力銀行《2025人資F.B.I報告》，企業使用獵才服務的比例已從2022年的7.3%提高到2024年的13.2%。尤其在AI技術快速導入後，企業對於語言模型相關技術人才的需求激增，從AI工程師、資料科學家，到懂AI應用的高階主管，都是當前最難找卻最關鍵的角色。獵才顧問許玟芳觀察指出，傳產如紡織與機械製造業也積極轉型，透過AI技術尋求出口，對於懂AI又能落地實作的人才需求殷切。

許玟芳進一步分享，台灣有不少在國際市場上具有競爭力的中型企業，產品專精但小眾，常常需要尋找極為特定的「利基人才」，像是能源引擎維修師、或有營養師證照的產品經理。顧問不僅要理解產業結構，更要對產品有一定掌握，才有辦法準確對話並推薦合適人才。這套AI系統則提供強大輔助，能迅速解析企業背景、市場定位與競爭者，幫助顧問在有限時間內擬定媒合策略。

透過AI分析履歷資料庫後，顧問可取得TOP 100潛力人選名單，再由顧問進行篩選與溝通，並由AI輔助撰寫推薦信件。這樣的分工不但提升了效率，也讓顧問專注在最具價值的判斷與溝通階段，更能體現顧問的專業價值。

此外，這套AI系統不只對資深顧問有幫助，對於新進顧問來說更像是一條加速養成的捷徑。原本需要3年才能掌握的經驗與流程，現在在AI的輔助下，可以大幅縮短熟成期，快速進入作業軌道。

未來，獵才產業不會是AI取代人，而是人與AI協作的新典範。顧問專注策略與判斷，AI則負責加速與分析。從企業找人才的需求到人才選擇企業的動機，AI讓彼此的連結更有效率，也更貼近職場真實需求。這場變革，才剛開始。

