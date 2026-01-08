機器人齒輪成長強勁 鈞興-KY去年營收30.65億創新高

鈞興董事長高國興。(記者林菁樺攝，資料照)

〔記者林菁樺／台北報導〕精密齒輪大廠鈞興-KY(4571)公告去年12月合併營收為新台幣2.52億元，年減10.76%；全年合併營收達30.65億元，年增0.1%，再創歷史新高。鈞興-KY指出，去年營收成長動能主要來自機器人齒輪等智能傳動產品，帶動該類產品全年大幅成長，營收占比已提升至8.22%，估計今年占比仍將持續攀升。

鈞興-KY說明，去年12月合併營收較前年同期下滑，主因為基期偏高。前年11月美國總統大選後，客戶憂心美國進口關稅可能上調，自11月起提前啟動拉貨，使鈞興於2024年11月至2025年1月間，電動工具及園林工具用齒輪、齒輪箱出貨量明顯增加。在拉貨效應消退、出貨回歸正常下，2025年12月電動工具及園林工具類齒輪營收年減17.97%。

不過，智能傳動產品表現亮眼。2025年12月智能傳動類產品營收年增128.61%，主要受惠於中置電機開始量產銷售，加上機器人齒輪營收年增74.04%，帶動智能傳動產品營收占比一舉突破10%，提升至11.93%。

整體來看，鈞興-KY去年全年合併營收30.65億元，年增0.1%，創歷年新高。依產品應用別分析，電動工具類全年衰退4.17%、園林工具類成長4.07%、智能傳動類大幅成長32.14%、工業縫紉機類衰退3.67%；傳統電動工具及園林工具用齒輪合計年減2.08%。

鈞興-KY表示，智能傳動產品營收比重達到10%為目標，但仍須視智能傳動產品成長力道，以及電動工具、園林工具類產品的銷售表現而定。公司預期，智能傳動類產品今年可望維持雙位數成長；電動工具及園林工具類產品則估呈現個位數成長，後續仍須觀察美國製造業回流、俄烏戰爭發展是否帶動基礎建設需求，若相關需求回溫，將有助於提升電動工具類產品的成長動能。

