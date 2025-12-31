機器手臂+無止血帶技術置換膝關節 精準定位、保留肌力、降疼痛

陳俊良醫師（右）解說為患者進行「同時雙側全膝人工關節置換術」原理。（記者李嘉祥攝）

家住柳營八翁六十二歲的王姓建築工人，長年從事粗重勞務工作，近年飽受雙膝退化性關節炎之苦，雖多次接受玻尿酸注射治療，但效果逐漸遞減，近月右腳更出現間歇性刺痛，疼痛時甚至無法行走與工作，轉至營新醫院求診，經院長鄭群亮轉介該院與嘉義長庚醫院合作的關節重建科主治醫師陳俊良，經過評估後進行「同時雙側全膝人工關節置換術」，透過機器手臂導航結合微創無止血帶技術，術後第一天即可靠助行器下床行走，十天後回診已可自行走路，重拾工作與行動力。

陳俊良醫師表示，王姓患者過去曾有右側腰大肌膿瘍併發廔管複雜病史，多次清創經驗讓他對進手術室充滿畏懼無奈，也擔心術後無人照顧；考量傳統兩膝分兩次手術，恢復期長，經詳細評估後建議施行「雙側全膝人工關節置換術」，並採用高難度的「微創不破壞肌肉且不需止血帶」手術技巧，重點是可以保留肌力、降低疼痛，一次住院同時解決雙腿問題。

陳俊良醫師說明，傳統手術為視野清晰，常使用止血帶綁住大腿，易造成術後肌肉缺氧腫脹、疼痛，甚至影響肌力恢復，術後因出血情形明顯，患者常需輸血維持血容量與生理穩定；精細微創手法手術則不需使用止血帶、不破壞大腿肌肉組織，減少出血且肌肉力量能被完整保留，術後疼痛感大幅降低，復原速度較傳統手術更佳。

陳俊良醫師進一步說明，為了確保手術精準度，手術中導入「機器手臂導航系統」，透過術前精密規劃與術中即時導航，協助醫師將人工關節植入角度誤差控制在毫米以內，確保下肢力線精準正中，患者術後走路步態更自然，並可大幅延長人工關節的使用年限，可應付建築工作經常要樓梯上下的高活動需求。

鄭群亮院長說明，除精湛醫術，醫院出院準備小組也主動評估患者居家狀況與需求，提供輔具資源連結與後續照護建議，確保返家後能順利銜接生活。

陳俊良醫師強調，現代人工關節手術已進入精準微創時代，透過機器手臂與無止血帶技術，即使是雙膝同時置換，也能實現「術中與術後僅有極少出血、不需輸血、低疼痛、快恢復」，提醒長輩若有膝關節疼痛問題切勿隱忍，應儘早尋求專業評估，找回行動自由。