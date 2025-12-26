機器牛仔上線 澳洲牧場正在進入AI時代

面對氣候變遷、糧食不確定性，牧場每天都像在解一道生存難題，但科技正悄悄讓這片土地變得得更聰明、更永續。澳洲科學家打造智慧乳牛牧場，還研究出機器牛仔，透過AI、感測器、數位孿生，把傳統畜牧導向新時代。科技不是奪走農民的工具，而是讓下一代能繼續在土地上生活的另一種方式。

澳洲雪梨近郊的清晨，空氣中瀰漫著青草與奶香。七百頭乳牛依序走進智慧牧場，在科技輔助下，輕鬆完成每天最重要的任務，產出珍貴的牛奶。

澳洲牧場二代經營者科克倫表示，如今牧場導入的科技多到令人驚嘆，透過即時數據蒐集，能掌握乳牛的健康狀況與產奶表現，不僅提升效率，也確保牛奶品質，穩定供應給全國消費者。

在牧場入口，每頭乳牛都會經過感應讀取器，自動記錄營養攝取與產奶量。智慧項圈還能即時偵測發情狀態，讓繁殖與飼養管理更加精準。牧場人員不再只憑經驗觀察牛隻狀態，而是依靠數據，讓每一次決策更快速、更科學。

科克倫指出，乳牛進入擠奶棚前，工作人員會先讀取產奶數據，再依照產量調整飼料供給，產奶量越高，獲得的營養也越充足，形成良性循環。

科技照顧的不只有乳牛，連牧場土地的健康也能被精準掌握。過去判斷牧草生長與土壤狀況，多半仰賴經驗，如今AI成為重要幫手。雪梨大學研究團隊研發出一台越野四輪機器人，被暱稱為「機器牛仔」，不僅能協助驅趕牛群，還能即時偵測周邊環境。

雪梨大學博士研究員席波娜表示，透過精準農業蒐集到的環境數據越多，農民就越能根據這些資訊即時調整管理方式。

這台機器牛仔能一路掃描植被狀況，提醒農民避免過度放牧。在極端氣候愈發頻繁的情況下，這種精準的牧場管理顯得格外關鍵。

研究團隊更進一步運用數位孿生技術，將整座牧場完整複製到虛擬世界中進行模擬與分析。未來，機器牛仔有望自動帶領牛群行動，成為牧場的第二顆大腦。

席波娜說，目標不是讓牧民驅趕牛群，而是由機器人引導，讓數位世界的預測直接反映到現實牧場的運作。

為了實現永續畜牧，研究團隊還展示另一項創新設備，一台能鑽入土壤的「數位農務助手」。

雪梨大學博士後研究員阮添煌指出，這項技術的核心理念，是把實驗室直接帶到草原上，而不是將土壤樣本送回實驗室分析。

傳統土壤檢測往往需要數週，如今只要十五分鐘，就能掌握土地缺乏的養分，精準補充所需，減少化肥使用，同時保護土壤健康。

雪梨大學農地管理經理貝爾強調，澳洲面對氣候變遷，迫切需要這類機器人技術協助農民適應變化，這些科技並非取代農民，而是提供工具，讓農民能結合經驗與直覺，做出更好的決策。

在氣候快速變動的年代，科技成為畜牧產業的重要保險。未來走進牧場，映入眼簾的，或許不只是牛群，還有一台台為永續農業而生的智慧機器。科技不是農民的對手，而是讓他們在不確定的世界裡，多一份選擇，也多一分力量。

