機器牛仔上線 澳洲牧場正在進入AI時代
面對氣候變遷、糧食不確定性，牧場每天都像在解一道生存難題，但科技正悄悄讓這片土地變得得更聰明、更永續。澳洲科學家打造智慧乳牛牧場，還研究出機器牛仔，透過AI、感測器、數位孿生，把傳統畜牧導向新時代。科技不是奪走農民的工具，而是讓下一代能繼續在土地上生活的另一種方式。
澳洲雪梨近郊的清晨，空氣中瀰漫著青草與奶香。七百頭乳牛依序走進智慧牧場，在科技輔助下，輕鬆完成每天最重要的任務，產出珍貴的牛奶。
澳洲牧場二代經營者科克倫表示，如今牧場導入的科技多到令人驚嘆，透過即時數據蒐集，能掌握乳牛的健康狀況與產奶表現，不僅提升效率，也確保牛奶品質，穩定供應給全國消費者。
在牧場入口，每頭乳牛都會經過感應讀取器，自動記錄營養攝取與產奶量。智慧項圈還能即時偵測發情狀態，讓繁殖與飼養管理更加精準。牧場人員不再只憑經驗觀察牛隻狀態，而是依靠數據，讓每一次決策更快速、更科學。
科克倫指出，乳牛進入擠奶棚前，工作人員會先讀取產奶數據，再依照產量調整飼料供給，產奶量越高，獲得的營養也越充足，形成良性循環。
科技照顧的不只有乳牛，連牧場土地的健康也能被精準掌握。過去判斷牧草生長與土壤狀況，多半仰賴經驗，如今AI成為重要幫手。雪梨大學研究團隊研發出一台越野四輪機器人，被暱稱為「機器牛仔」，不僅能協助驅趕牛群，還能即時偵測周邊環境。
雪梨大學博士研究員席波娜表示，透過精準農業蒐集到的環境數據越多，農民就越能根據這些資訊即時調整管理方式。
這台機器牛仔能一路掃描植被狀況，提醒農民避免過度放牧。在極端氣候愈發頻繁的情況下，這種精準的牧場管理顯得格外關鍵。
研究團隊更進一步運用數位孿生技術，將整座牧場完整複製到虛擬世界中進行模擬與分析。未來，機器牛仔有望自動帶領牛群行動，成為牧場的第二顆大腦。
席波娜說，目標不是讓牧民驅趕牛群，而是由機器人引導，讓數位世界的預測直接反映到現實牧場的運作。
為了實現永續畜牧，研究團隊還展示另一項創新設備，一台能鑽入土壤的「數位農務助手」。
雪梨大學博士後研究員阮添煌指出，這項技術的核心理念，是把實驗室直接帶到草原上，而不是將土壤樣本送回實驗室分析。
傳統土壤檢測往往需要數週，如今只要十五分鐘，就能掌握土地缺乏的養分，精準補充所需，減少化肥使用，同時保護土壤健康。
雪梨大學農地管理經理貝爾強調，澳洲面對氣候變遷，迫切需要這類機器人技術協助農民適應變化，這些科技並非取代農民，而是提供工具，讓農民能結合經驗與直覺，做出更好的決策。
在氣候快速變動的年代，科技成為畜牧產業的重要保險。未來走進牧場，映入眼簾的，或許不只是牛群，還有一台台為永續農業而生的智慧機器。科技不是農民的對手，而是讓他們在不確定的世界裡，多一份選擇，也多一分力量。
更多 TVBS 報導
不甩川普高階晶片禁令 中國騰訊靠日企用輝達Blackwell
舞者不是人！王力宏開唱「機器人登場尬舞」 超狂畫面曝光
南韓AI祕書再進化 從生活到旅遊開啟智慧新時代
路透爆川普解禁前中國已入手H200 知情人士：北京擬設限護本土晶片
其他人也在看
俄國10年內建月球核電站！美國出手搶淘金熱
[NOWnews今日新聞]不只要登月！俄羅斯聯邦太空總署計劃未來10年內，與俄羅斯國家原子能公司合作，在月球上建造一座發電站，為其月球太空計劃和俄中聯合研究站提供能源。據路透社報導，自1961年，蘇聯...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
火箭全面回收時代來了！台灣零組件廠迎新商機
火箭技術發展大轉彎！市場調查機構TrendForce最新研究指出，星鏈（Starlink）部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍（US Space Force）定期發射國防衛星需求，不只星鏈母公司、太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願，也明顯提高。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
俄羅斯拚10年內設月球核電廠 支援探測及國際合作
（中央社莫斯科24日綜合外電報導）在全球各主要國家爭相探索地球唯一的天然衛星月球之際，俄羅斯計劃在未來10年內於月球建造核電廠，為其月球太空計畫及俄中國際科研站提供能源。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
AI基本法上路 數位轉型分水嶺
立法院23日三讀通過《人工智慧基本法》，標誌台灣人工智慧發展正式從政策宣示階段，邁入制度化與法制化的新里程。這不僅是科技立法，更是攸關國家競爭力、產業結構與治理模式的重要制度選擇。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東太空紅藜返鄉 栽種成功喜收成
曾上過太空的台灣原生種紅藜種子今年4月種回故鄉台東縣達仁鄉，經土坂vusam文化實驗小學師生悉心照顧下成功收成，國家太空中心24日將這批太空紅藜贈與台東縣府，縣長饒慶鈴表示，後續將由縣府跨局處推動農業研究與產業應用。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI基本法主管機關 國科會：朝人工智慧島目標邁進
（中央社記者趙敏雅台北24日電）立法院會昨天三讀通過人工智慧（AI）基本法，明定中央主管機關為國科會。國科會今天表示，將負責國家人工智慧戰略特別委員會的幕僚作業，未來也將協同各部會共同推動AI產業發展，朝「人工智慧之島」目標邁進。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 23 小時前 ・ 441
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 5
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 2 小時前 ・ 6
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 135
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 6
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
NBA》詹皇正負值-33全隊最差 瑞迪克爆氣：湖人現在爛透了！是超級糟糕球隊
湖人今天在聖誕大戰上對決火箭，沒想到紫金軍團卻被火箭以96比119打爆，詹姆斯（LeBron James）雖然今天攻下18分，但正負值卻是全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，雖然數據看起來不差，但卻在防守端成為黑洞，讓湖人屢遭打點，這也導致他的正負值達到-33，成為全隊最差球員。根據《The Athletic》記者莫雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。Game over. Lebron James exits a team worst -33.The Lakers have now 3-6 in their last 9 games……. ?I wonder what changed ?? pic.twitter.com/y7AGlkv3bQ— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 26, 2025對於球麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 11
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 32
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 72
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 11