機器狗現身 副總統盼軍民合作突破無人載具框架

（中央社記者葉素萍台北14日電）副總統蕭美琴今天透露，近日她前往東元電機與義美公司參訪，讓她有機會見到無人地上載具「機器狗」，見證台灣與國際夥伴合作引進的成果。期待未來軍民之間能突破過去框架，加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。

副總統透過臉書發文指出，面對國際供應鏈的變局，台灣許多產業都以正向積極態度持續創新、面對挑戰。近日前往東元電機與義美公司參訪，看見民間企業努力的成果，讓她對台灣產業韌性與科技實力更具信心。

副總統表示，東元電機憑藉深厚的製造經驗，即便面臨關鍵材料受限與全球能源轉型，仍持續投入核心馬達與系統整合技術研發，提升產品效能，朝向低碳永續目標邁進，展現產業強化競爭力與因應國際局勢變動的決心。

副總統說明，全球無人系統快速發展，台灣各界也積極投入研發。感謝義美邀請，讓她有機會見到無人地上載具「機器狗」，見證台灣與國際夥伴合作引進的成果。期待未來軍民之間能突破過去框架，加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。

副總統強調，台灣民間企業在挑戰中展現出產業強大韌性，政府也會扮演堅實的後盾，透過政策支持與資源整合，為國家安全與經濟發展奠定更堅實的基礎，讓台灣的創新成果走向世界。（編輯：張若瑤）1150114