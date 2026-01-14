「機器狗」現身！蕭美琴訪義美、東元電機 盼軍民合作突破框架

台北市 / 武廷融 綜合報導

副總統蕭美琴近日前往東元電機與義美公司參訪，見到無人地上載具「機器狗」，見證台灣與國際夥伴合作引進的成果。蕭美琴表示，期待未來軍民之間能突破過去框架，加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。

面對國際供應鏈的變局，台灣許多產業都以正向積極態度持續創新、面對挑戰。蕭美琴近日受到東元電機與義美公司邀請，前往參訪，她指出東元電機憑藉深厚的製造經驗，即便面臨關鍵材料受限與全球能源轉型，仍持續投入核心馬達與系統整合技術研發，提升產品效能，朝向低碳永續目標邁進，展現產業強化競爭力與因應國際局勢變動的決心。

而全球無人系統快速發展，台灣各界也積極投入研發。蕭美琴在義美公司見到了無人地上載具「機器狗」，也見證台灣與國際夥伴合作引進的成果。蕭美琴表示，期待未來軍民之間能突破過去框架，加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。

蕭美琴強調，台灣民間企業在挑戰中展現出產業強大韌性，政府也會扮演堅實的後盾，透過政策支持與資源整合，為國家安全與經濟發展奠定更堅實的基礎，讓台灣的創新成果走向世界。

(圖/翻攝自 蕭美琴 Bi-khim Hsiao 臉書)

