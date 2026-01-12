「機堡沒有門」惹議 呂禮詩PO俄機場被奇襲照：還要當活化石？

海軍前艦長呂禮詩日前點出，國軍F-16的機堡沒有門，「被對岸看到恐會笑死」，此說法引發熱議，有網友質疑，機堡原本就沒有門，機庫才有門，因此認為呂的說法有誤。對此，呂禮詩今（12）日轉發一張俄軍機場露天停放的轟炸機遭無人機村毀的照片，稱眼見無人機展現的摧毀能力，還再分什麼機庫、機堡，有門、無門的爭議，那才真是「活化石」。

花蓮空軍基地1架F-16V6日晚間執行例行訓練時，於花蓮豐濱鄉外海失事，飛官辛柏毅失蹤至今，呂禮詩8日在中天政論節目《頭條開講》表示，空軍的機堡「如果給對岸看到會笑死」，國軍機堡不僅沒有門，去年漢光41號演習期間，更出現機堡中滲水的照片。他直言，國軍的機堡恐怕不防炸，或是已有一個缺陷。

呂禮詩提到，大陸的機堡有防炸門，且除了前後有門，上方還有混凝土，裡面有內襯鋼板、防炸鋼板，而國軍有什麼？他並感嘆，台灣有的是報效國家的一股氣而已，其實這一點辦法都沒有。

而在今天，呂禮詩在臉書發文，翻出去年6月俄羅斯多處部署戰略轟炸機的機場，遭烏克蘭小型無人機襲擊，導致包括Tu-22M3逆火式轟炸機、Tu-95熊式轟炸機，以及A-50空中預警機被毀的「蜘蛛網行動」的照片。他並以「我們就等著看空軍各機場陸續完工的抗炸機庫（堡），有沒有門」為題發文，指出眼見俄烏戰爭「蜘蛛網行動」中無人機展現的摧毀能力，還再分什麼機庫、機堡，有門、無門的爭議，那才真是「活化石」。

