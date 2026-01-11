機堡沒有門、機庫才有門？ 綠媒曾這麼報導

花蓮空軍F-16V於6日晚間在花蓮豐濱鄉外海失事，前海軍艦長呂禮詩表示，我們的F-16「機堡」居然沒有門，這被對岸看到恐會笑死。此說法引發熱議，有網友質疑，「機堡」原本就沒有門，「機庫」才有門，因此認為呂禮詩的說法有誤。不過根據《自由時報》曾經報導，台中清泉崗基地興建高抗炸機庫（堡），有規劃「防護門」。

根據《自由時報》2023年11月12日的報導，空軍司令部為強化戰力防護能力，因此於台中清泉崗基地興建「高抗炸防護機庫」。報導稱，標案重點在於興建高抗炸係數機庫（堡），因應3300磅炸彈的高抗炸能力。此案須以現有及未來籌獲戰機尺寸、油箱、彈藥存儲及裝掛維保需求等為設計參據，以前瞻規劃環控管路及「防護門」。

根據《自由時報》此篇報導，首先，已不嚴格區別機堡與機庫，統稱機庫（堡）。另外，空軍此項標案有規劃「防護門」！換言之，台中清泉崗基地興建的抗炸機庫（堡）會有防護門，似乎已不宜說空軍基地的機堡沒有門，機庫才有門。

戰略學者張競於2022年12月23日投書《輕新聞》，說明何謂「機堡」和「機庫」。

根據張競介紹，所謂「機堡」，是指在停機坪建構垂直結構體，不論是利用堆土或是鋼骨水泥結構，只要是具備防爆牆(blast wall)功能，讓在此種由兩面或是三面防爆牆結構，足以收容戰機，進行裝卸人員與貨物，維護清潔保養與補充燃油彈藥，則該區域就可被稱為「機堡」(revetment)。

所謂「機庫」，在收容位置以木料、金屬或是強化水泥，同時建構頂棚以及側面垂直壁結構，並且設置進出所使用「防護大門」，以便讓戰機面對自然氣象侵害與腐蝕等不利氣候條件時，可以獲得防護，此時該設施稱為「機庫」(hanger)。

空軍於清泉崗基地興建的抗炸機庫（堡）有設置防護門，按照張競的看法，應該稱為「防護機庫」或是「加固防護機庫」，比較合理。

