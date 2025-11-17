【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看

文／景點+ 張盈盈整理報導

台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。同時，景編也提醒在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責，全台有6大機場可不能隨意拍照！

圖／MOOK玩什麼頻道，以下同

首先來關注國人最喜愛的熱門旅遊國家之一「日本」2025年下半年近期新增的航線。

AirAsia開通台北—福岡航線 天天都能直飛九州

廉價航空 AirAsia 宣布，自 2025年8月15日 起開通台北桃園直飛日本福岡航線，提供每日往返服務，為旅客前往九州增加新選擇。

日本越洋航空JTA首度登台 2026年起飛沖繩

想飛沖繩的旅客也有新選項。日本越洋航空（JTA）預計於 2026年2月 正式開航台北桃園—沖繩那霸航線，不僅每天皆有直飛班次，這更是 JTA 的第一條國際航線。 未來桃園機場有機會看到該航空最具人氣的「鯨鯊彩繪機」，成為旅客的新拍照亮點。

高雄飛東京更方便！聯合航空2025年開航成田航線

南部旅客也迎來喜訊。聯合航空（United Airlines）宣布自 2025年7月 開通高雄—東京成田新航線，提供每日一班直飛服務。

雖然高雄原本已有多條飛東京的航班，但聯合航空加入後，可望強化高雄、日本、美國三地的轉運便利性，對需前往美國的旅客更具吸引力，大幅降低轉機難度。

8月起機場拍照規定上路 違者最高罰15萬元、可判3年

除了航線更新，旅客在機場拍照也須特別注意。隨著《軍事營區安全維護條例》自 2025年8月1日 起正式施行，若在軍民合用的「機場管制區」內未經許可拍攝照片或影片，最高可能被處以 15萬元罰鍰，情節嚴重者甚至可能面臨 3年以下有期徒刑。

以松山機場為例，多數區域並非軍事營區，拍攝跑道、飛機起降、航廈建築仍屬安全無虞。但民眾仍應注意周邊是否設有「禁止攝影」標示；同時在飛機起降階段，也必須遵守機上廣播指示，避免使用拍攝設備。

台灣6個軍民合用的機場如台北松山機場、台中機場、嘉義機場、台南機場、花蓮機場、澎湖機場等，都是需要特別留意是否能拍照攝影的機場，以免挨罰。

出國拍照也要守法 旅客務必提高警覺

隨著新航線陸續開通，日本旅遊選擇更多元；但機場安全規範也同步強化。專家提醒，旅客在機場拍照前務必確認是否位於限制區域，避免誤觸法規，以免影響行程。

