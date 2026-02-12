機場人潮好緊張！桃機籲「搭飛機8訣竅」一篇看懂更順利
每迎農曆年春節連假，機場總是人山人海，網友除了討論提前抵達機楊是否必要、旅程準備物品像是行李選錯恐有危險、哪些東西不能帶，都成為關注討論焦點，造咖編輯也整理了台灣桃園國際機場提醒的「搭飛機８大訣竅」懶人包，一篇看懂讓旅行更順利。
台灣桃園國際機場提醒「搭飛機８大訣竅」，幫助旅程更加安全順暢，也歡迎大家分享給有需要的朋友：
1. 確認護照效期與內頁狀態
出發前務必再次確認護照效期：需至少6個月以上，需確認護照效期截止日，距離預計「回國」當天，是否還剩餘半年以上，並預先洽詢航空公司入境各國之相關規定。
檢查內頁是否有塗鴉或污漬：千萬不能在內頁蓋上旅遊景點紀念章，對海關而言，這些都是塗鴉，可能會導致護照失效。
檢查每頁有無「缺角」、「破損」、「脫落」：許多國家要求入境時，護照至少需保留「2～4 頁」連續空白頁面，提供海關黏貼簽證或蓋章，如果空間足，須趕快換發新的護照。
2. 了解大眾運輸工具
桃園機場園區內，使用電子票證搭乘機場捷運可享「免費優惠」。
也可選擇24小時服務、具備機場排班登記證的合法計程車，計程車均有固定上車處，位於「第一航廈12號會面點」及「第二航廈26號會面點」，且支援多元支付工具，旅客落地不用換現金也能輕鬆搭乘。
呼籲勿搭乘違法攬客車輛，不但沒有乘客險，更可能被超收費用，延誤旅遊行程。
3. 善用智慧化服務
可提早3小時抵達機場，出發前可先向航空公司確認班機狀態。
善用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到。
使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率。
4. 行動電源、藍牙耳機不可託運
藍芽耳機、行動電源應置於手提行李隨身攜帶。
基於飛航安全規範，行動電源及藍牙耳機（含充電盒），因為均屬含鋰電池之隨身電子用品，一律不得託運。
建議同時做好「端子保護與防短路措施」，避免擠壓、受潮或碰撞造成異常，確保安檢與登機流程更順利。
5.託運行李「四不原則」
掌握託運行李「四不原則」能幫助減少行李卡關、破損或延誤風險，讓旅途更順暢。
不讓行李保護套鬆脫。
不讓行李綁帶過長。
不放置不合規行李。
不讓行李包裝鬆散。
桃機也提醒，行李箱上張貼舊的托運貼紙，記得要撕掉，因為機場的行李運輸，是靠自動行李分揀系統的360度掃描技術運送行李條碼，若保留航班舊條碼，機器掃描時，可能會誤判，產生「行李派往錯誤航班」、「無法辨別而需人工搬運」、「無法準時抵達目的地」的狀況。
6. 如何提升安檢速度？
通過安檢前可先完成準備：
外套、帽子與金屬物品先行取下並集中放置。
隨身物品有序分裝，以利快速通過檢查。
高壓噴罐及防狼噴霧劑等危險物品，請勿放入託運或手提行李中，避免因不符規定而延誤通關。
7. 了解隨身行李相關規定
液體、膠狀及噴霧類物品之容器
不得超過100毫升(100c.c.)，並須裝於1個不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。
攜帶旅行中所必要但未符合前述限量規定的嬰兒（未滿2歲或持有INF票種）奶品／食品、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀及噴霧類物品，應持「相關醫療證明」，並於通過安檢線時，向安全檢查人員申報，在獲得同意後，才能放置手提行李或隨身攜帶上機。
打火機與防狼噴霧劑
傳統打火機、搭載鋰電池之打火機或火柴：每人僅限攜帶一枚或一盒，且須隨身攜帶。
防風與藍焰打火機：全面禁止隨身攜帶或託運上機。
防狼噴霧劑：全面禁止隨身攜帶或託運上機。
尖銳物品
瑞士刀、美工刀、水果刀、折疊刀…等刀類，不得隨身攜帶上機。
剪刀類，若刀刃長度在6公分以內，可隨身攜帶上機(可拆式剪刀視為刀類)。
紅酒開瓶器，尖銳處若長度在5公分以內，可隨身攜帶上機。
更多最新隨身行李攜帶規定，請至民航局官網查詢。
8. 滑雪用具如何託運？
有滑雪需求的旅客，帶相關裝備出發前，務必確認3件事，以防遇到機場卡關的狀況：
機票是否包含「雪具」：各家航空公司對於滑雪用具的託運規範與計費標準皆不相同，無論搭乘傳統航空或廉價航空，建議在購票或打包前，務必至各家航空公司官網，確認「特殊行李」的相關規定及行李額度，以確保行程順利。
打包有撇步，保護最重要：運動器材必須裝在合適的容器內，如果擔心刮傷，可以使用泡棉+固定器，再用氣泡紙包起來；還可以購買行李保險，這樣更有全面保障。
特殊行李好多種：如有各種疑問，請跟航空公司確認再確認相關規定及收費。
歡迎將以上搭機資訊分享給需要的朋友，也提醒大家提早準備，更能確保旅程安全順利，祝大家開心出遊，平安回家。
東南亞柬埔寨近年淪為詐騙犯罪溫床，嚴重威脅韓國國民安全。韓國總統李在明對此展現強硬立場，強調「必須徹底根除此類犯罪」。儘管近期詐團人員遭大規模的遣返與指標性人物落網，韓國政府向國際犯罪組織發出警告，卻還是面臨了來自中、柬兩國的阻力。