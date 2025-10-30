機場免檢疫通道取消！全力防堵非洲豬瘟 衛福部證實「一律得過X光」

台中市養豬場再爆非洲豬瘟，來源指向邊境旅客包裹夾帶肉品，如何防患未然？衛福部（衛生福利部）部長石崇良今（30）日在立法院接受記者聯訪時指出，將配合關務署，機場查核全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區的班機，一律以同等規格嚴格查核，並擴大執行X光包裹掃描。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

根據現行法規，一般食品在6公斤及1000美元（約3萬新台幣）以下得免申請食品輸入查驗，但經相關部會禁止輸入之品項，亦不得輸入。在機場海關也依高低風險區分「紅綠線」兩種通道，針對來自低風險國家入境的民眾發放綠卡，可以直接走綠色通，能節省約10至15分鐘的檢疫時間。

石崇良接受聯訪時表示，食藥署針對市場一直有在做肉品的稽查，今年（2025）截至10月27日止，已查核3萬5227家次，目前都沒有發現有來自疫區的肉品，其中也包含他已下令要嚴查的東南亞商店，且台中發現非洲疫情之後，本周開始，還會增加查核東南亞、中國商店的家數。

石崇良說，在邊境包裹方面，主要是針對旅客攜帶的包裹進行查核，並分為兩類，二是X光掃描，一是直接開箱查核，主要是由關務署在執行。為將非洲豬瘟阻絕於境外，目前會擴X光掃描的執行，過去抵台班次會依非洲豬瘟區分「紅綠線」，只有來自疫區的班機會被要求走檢疫通道，逐一進行檢疫，現在起則將一律視為同等規格嚴格查核，以強化在邊境的管理。

