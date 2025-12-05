機場免稅店「月收7萬」超讚？ 她曝暗黑環境嘆：只做5個月就離職





勞動部日前公布無薪假共計456家，實施人數為9153人，家數增加21家、人數也大增697人。勞動部官員表示，因為受美國關稅影響，導致訂單不穩，因而新增了3家大型企業通報實施，無薪假人數明顯增加。而一名曾在機場免稅店工作的員工也分享了她的故事。

35歲的Amy，疫情前曾在機場免稅店銷售菸酒。Amy說，那份工作外表體面但錄取率低，30位面試者中，只錄取5人，然而真正的挑戰，是進到職場後才開始。

Amy表示，為了趕早班，她每天凌晨四點就得出門，通過安檢後五點半準時站上第一線，迎接五點四十分起飛的班機；晚班經常忙到深夜十二點、一點才能下班，兩班輪替讓她長期處於調時差狀態，常常一覺驚醒，還不確定自己今天是上早班還是晚班。

不只如此，Amy說明，「資深搶業績」的職場文化也讓新人步步為營。有次她遇到認識的導遊，向她訂購30瓶酒，但有學姊卻試圖「代打」搶單。甚至有人會利用人脈或假日「免費加班」衝業績，讓整個工作環境更形競爭。

Amy提到，當時業績未達百萬標即被扣薪，而她在高壓之下仍能維持每月六、七萬元收入，只是長期超時、精神緊繃，使她意識到身體負荷難以持續，最終只做了五個月就離開。

Amy坦言，轉戰百貨後，她投入珠寶品牌門市銷售，感受到更協作、也更健康的職場節奏。珠寶業績相對容易達標，團隊氛圍良好，彼此會互相cover、一起衝刺團績，讓她重新找回銷售現場的成就感和樂趣。

根據1111人力銀行調查指出，面對國際局勢變動以及營運成本全面上升，零售業正承受著比想像中更巨大的壓力，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，台灣零售業正步入一個關鍵轉型期，在面對關稅、成本、人力短缺與科技變革的壓力下，已無法再依靠傳統人資策略存活，也迫使企業必須更精準配置人力，意味著缺工並非短期現象，而是當前零售業必須思考的勞動市場趨勢。

