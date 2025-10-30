機場入境取消免檢疫綠色通道 返國旅客一律須查驗行李
在台中出現全台首例非洲豬瘟病例後，衛福部長石崇良30日赴立法院社會福利及衛生環境委員會，進行海外小型包裹肉品查緝專題報告。
石崇良會前受訪時表示，過去從機場入境台灣時，是以出境國家的非洲豬瘟風險區分綠色通道及紅色通道，旅客若是從疫區返國，就得走高風險的紅色通道接受檢疫，但現在開始將一律同等查核，旅客無論是否自非洲豬瘟疫區入境，行李都需經X光掃描檢查。
根據現行邊境查驗規範，入境台灣時可領取識別卡，直接走綠色通道的低風險國家包含日本、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國；高風險國家或地區則有中港澳、韓國、泰國、馬來西亞等國。
針對市面上的肉品稽查，石崇良則指出，截至今（2025）年10月已稽查超過3萬5千家次，都未發現來自非洲豬瘟疫區肉品，也已要求各地方衛生局增加查核店家數。
至於海外包裹的防疫措施，財政部說明，進口郵包、空運及海運快遞貨物皆實施百分之百X光儀器查驗，若影像有異常就會以人工開箱檢查。行政院24日也下令，提高人工開箱查驗件數比率到至少20%以上。
此外，關務署長彭英偉也宣布，要將境外電商與私人集運商納入管控。他解釋，過去海關報單無境外電商及集運商資料，進口貨物風險高，預計自11月15日起，將要求快遞業者申報電商平台或境外私人集運商資訊，一旦查獲檢疫物品就移送防檢署裁罰。
更多公視新聞網報導
染疫豬場二度清消仍驗出2處陽性 國軍化學兵出動支援
卓榮泰宣布設廚餘協調所 召集各縣市整合去化能量
政院拍板非洲豬瘟補助方案 豬農、肉攤等最快下週開放申請
出入境12月26日起全面採集生物識別 灣區旅客關注個人隱私
聯邦國土安全部（DHS）宣布，自12月26日起，所有外籍旅客在入境與出境美國時將被要求拍照留存，並可能需提供其他生物識別...世界日報World Journal ・ 22 小時前
機場入境將「取消免檢疫通道」 石崇良：一律過X光機
台中養豬場爆發非洲豬瘟，初步研判病毒來源與境外包裹夾帶肉品有關。為防止疫情擴散，衛福部長石崇良今（30日）表示，將配合關務署強化邊境管理，機場查核全面加嚴，邊境查驗不再區分「紅、綠線」（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律同等進行查核，擴大執行X光掃描。鏡新聞 ・ 1 天前
嚴防豬瘟！入境取消免檢疫通道 //手提行李都過X光機
生活中心／綜合報導非洲豬瘟疫情拉警報，機場檢疫將更嚴格！衛福部長石崇良預告，未來機場入境旅客不再區分疫區、非疫區，一律通過X光查核，農業部長陳駿季進一步說明，旅客最後出大門時不會分流，一律經過X光機掃描，有疑慮就開箱。民視 ・ 17 小時前
機場通關檢疫新制「不再分紅綠通道」！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間可能拉長10-15分鐘
台中爆發全國首例非洲豬瘟病例，行政院周四(10/30)提出「邊境防疫」強化措施。 在海關、入境部分，即起來自中國等39處高風險地區「所有入境旅客行李」、進口郵包，全須經X光檢查，且針對高風險地區郵包加強查驗，也由檢疫犬加強嗅聞。 此外，過去在機場入境時，原本可省約10到15分鐘的「綠色通道」「免檢疫通道」分流通關措施，即起不分紅、綠線的疫區、非疫區所有旅客，攜帶的行李都要經X光機及「護國神犬」檢疫犬的加強檢查。 對於來自中國的網購包裹等，時傳夾帶違規肉品等，因此自2025年11/15起，快遞貨物進口簡易申報單，都應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。 行政院長卓榮泰表示，政府目標只有一個，就是要徹底阻斷非洲豬瘟傳播途徑，直至完全清除為止。他期許中央、地方全體同仁團結一心，落實各項防疫作為，堅定守護台灣的養豬產業，確保國人食安無虞。今周刊 ・ 8 小時前
回國入境注意！機場防疫加嚴 研議「取消免檢疫通道」擴大X光掃描行李
台中爆發非洲豬瘟案例，除了養豬廚餘的控管，邊境管制也將全面提升，杜絕染疫肉品夾帶闖關入境的可能性，衛福部長石崇良表示，機場查核將全面加嚴，未來不再區分疫區或非疫區的入境班機，取消免檢疫的綠色通道，不管是否從非洲豬瘟疫區入境，行李一律經X光掃描查核；至於何時開始實施，衛福部則說明，目前為防檢署研議中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
