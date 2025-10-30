機場入境取消免檢疫綠色通道 返國旅客一律須查驗行李

在台中出現全台首例非洲豬瘟病例後，衛福部長石崇良30日赴立法院社會福利及衛生環境委員會，進行海外小型包裹肉品查緝專題報告。

石崇良會前受訪時表示，過去從機場入境台灣時，是以出境國家的非洲豬瘟風險區分綠色通道及紅色通道，旅客若是從疫區返國，就得走高風險的紅色通道接受檢疫，但現在開始將一律同等查核，旅客無論是否自非洲豬瘟疫區入境，行李都需經X光掃描檢查。

根據現行邊境查驗規範，入境台灣時可領取識別卡，直接走綠色通道的低風險國家包含日本、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國；高風險國家或地區則有中港澳、韓國、泰國、馬來西亞等國。

針對市面上的肉品稽查，石崇良則指出，截至今（2025）年10月已稽查超過3萬5千家次，都未發現來自非洲豬瘟疫區肉品，也已要求各地方衛生局增加查核店家數。

至於海外包裹的防疫措施，財政部說明，進口郵包、空運及海運快遞貨物皆實施百分之百X光儀器查驗，若影像有異常就會以人工開箱檢查。行政院24日也下令，提高人工開箱查驗件數比率到至少20%以上。

此外，關務署長彭英偉也宣布，要將境外電商與私人集運商納入管控。他解釋，過去海關報單無境外電商及集運商資料，進口貨物風險高，預計自11月15日起，將要求快遞業者申報電商平台或境外私人集運商資訊，一旦查獲檢疫物品就移送防檢署裁罰。

