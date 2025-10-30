機場入境可拒檢成非洲豬瘟破口？防檢署：尚無法源可強制

台灣防堵非洲豬瘟七年，但台中日前傳出疫情，來源仍待調查。立法院衛環委員會今（30）日召開「海外小型包裹夾帶肉品之查緝」專案報告。國民黨立委王育敏指出，今年6月有網友在臉書發炫耀文稱，從馬來西亞返台，在「桃園機場豬瘟檢查拒檢成功」，呼籲卓內閣立即檢討制度漏洞、補足法源授權。建立「不得拒檢」的強制查驗機制，恢復防檢人員權限。

機場入境未強制檢查手提行李

王育敏今日質詢時指出，今年6月，一名自馬來西亞返台旅客（屬非洲豬瘟高風險國）於桃園機場表示「拒絕接受豬瘟檢查」，協勤保全竟未強制查驗，直接放行。該旅客事後更在社群平台貼文表示，「不用排隊、不用檢查、直接通關」，等同公開揭露國門防疫破口。

王育敏說，蘇貞昌內閣時期採取「最高規格防線」，要求高風險國家入境旅客100%逐一查驗手提行李，郵件包裹除X光機外，亦須進行「C3人工查驗」。但目前為旅客可拒檢、郵包僅靠X光掃描，未再實施人工查驗。

強制檢查無法源依據

對此，防檢署署長杜麗華回應，多數旅客仍會配合查驗，若拒檢則由人員進行行政勸導，雖會進行行政勸導，但若旅客執意要不經檢查、直接通過，防檢署會通知海關；目前法規確實缺乏強制依據，未來將研議修法補足法源與人力。

民進黨立委劉建國則說，根據最新檢疫統計，民眾自國外攜入肉製品中，中國陽性比例達13.1%，網友還能在社群平台上炫耀拒檢，認為防檢署的態度不夠強硬。

關務署副署長蘇淑貞說，所有入境郵包均須經X光機檢查，若發現異常再進行開箱查驗。

王育敏呼籲，應立即檢討制度漏洞、補足法源授權，建立「不得拒檢」的強制查驗機制，恢復防檢人員權限，讓國門真正上鎖，避免多年防疫成果前功盡棄。