機場入境將「取消免檢疫通道」 石崇良：一律過X光機

衛福部長石崇良表示，將取消免檢疫通道。（資料畫面）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，初步研判病毒來源與境外包裹夾帶肉品有關。為防止疫情擴散，衛福部長石崇良今（30日）表示，將配合關務署強化邊境管理，機場查核全面加嚴，邊境查驗不再區分「紅、綠線」（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律同等進行查核，擴大執行X光掃描。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（30日）就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。衛福部長石崇良於會前受訪表示，食品藥物管理署一直有在進行攤商、超市、市場等肉品稽查，截至今年10月為止，已經稽查超過3萬5,000家次，皆沒有發現來自非洲豬瘟疫區的肉品。

廣告 廣告

針對邊境包裹防堵，石崇良指出，過去攜帶、輸入的物品都會經過查核，分為X光掃描、直接開箱查核兩類，主要由關務署在執行。目前將會擴大執行X光掃瞄，過去依照入境國分為「紅、綠線」（疫區、非疫區），只有來自疫區的班機會特別要求走檢疫通道，逐一進行檢疫，現在則一律同等查核，強化邊境管理。

石崇良強調，非洲豬瘟對畜牧產業威脅重大，防疫工作必須「零漏洞」。除了市場及邊境的全面稽查外，各部會也將持續合作，從國門到地方建立更嚴密的防線，確保疫情不再擴散。





更多《鏡新聞》報導

豬瘟防疫全台禁運禁宰15天 嘉義市搶先減免豬肉攤租金

非洲豬瘟豬隻未流入宜蘭 縣府：將配合中央加強聯防

北市不普發現金！何孟樺批「三不守財奴」 蔣萬安：別偷換概念