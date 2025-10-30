嚴防非洲豬瘟！攜帶入境「不分紅綠線」同等查核 防檢署研議中
台中養豬場出現非洲豬瘟案例，全台邊境如臨大敵。衛福部長石崇良今天（30）受訪表示，已要求各縣市衛生局，本周起增加攤商、超市等肉品稽查，至於國外攜帶輸入物品，農業部防檢署研議取消紅綠卡查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。
非洲豬瘟疫情在國內現蹤，立法院社福及衛環委員會今天衛福部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。
石崇良會前受訪表示，衛福部食藥署一直有在做後市場稽查，不管是攤商、超市等，都有進行肉品稽查，截至今年10月已稽查超過3.5萬家次，目前沒有發現來自非洲豬瘟疫區的肉品。
石崇良提到，過去有依照入境國分紅線、綠線，如果班次來自非洲豬瘟疫區就要走紅線，現在就是一律同等查核，強化邊境管理。
對此，防檢署長杜麗華表示，目前高風險國家一定要通過手提行李檢查區，非疫區則不需要，為了提高防疫強度，將研議要求來自任何國家都要通過手檢區。
另外，關務署書面報告指出，針對進口郵包實施100％X光儀器查驗，同時協調中華郵政預先分流中國大陸、越南、泰國等高風險地區進口郵包，並請農業部防檢署的檢疫犬加強嗅聞。針對進口快遞，亦全面取消併袋通關，僅文件類及電商貨物得有條件少量併袋。
關務署已於今年10月24日加強注檢自中港澳、越南及泰國等高風險地區入境旅客、貨物及郵包，提高人工開箱查驗比率。截至10月27日，各關人工開箱查驗共14.9公斤，多為旅客行李和郵包查獲，多來自中國大陸（含香港）及泰國，違規攜帶物品為豬肉腸、肉乾及月餅等。
