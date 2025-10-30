機場入境擬「取消紅綠通道」 手提行李全面X光檢查

台中日前爆出非洲豬瘟疫情，疫情來源目前尚在追查中，但外界懷疑邊境旅客若包裹夾帶肉品，恐成為破口。衛福部長石崇良今（30）日出席立法院衛環委員會前受訪表示，未來機場入境將與相關單位研議加嚴，不再分「紅、綠通道」，一律得進行查核。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

食藥署先前宣布加強稽查「東南亞、中國」商店肉品來源。石崇良表示，食藥署持續稽查作業，截至今年10月底，查核超過3.5萬家次，未查獲來自非洲豬瘟疫區且有疫病傳播風險的產品，在台中發現非洲豬瘟疫情後，已要求各衛生局加強嚴查中國大陸、東南亞商店，本週起將再增加查核家次。

機場入境研議不再分「紅綠通道」

至於邊境被懷疑是本次非洲豬瘟的破口，石崇良表示，過去邊境攜帶或者輸入的物品經過查核，包含X光掃描、直接開箱檢查，防檢署正在研議針對X光掃描擴大執行，不論是否為非洲豬瘟疫區，入境一律都同等查核，強化邊境的管理。不再以「紅、綠通道」風險來區分疫區或非疫區入境班機。

至於海外包裹的防疫措施，財政部則表示，進口郵包、空運及海運快遞貨物皆實施100% X光儀器查驗，若影像有異常就會以人工開箱檢查。提高人工開箱查驗件數比率到至少20%以上。