機場公司勇奪臺灣企業永續獎雙項大獎

▲機場公司勇奪TCSA「永續報告白金級」與「臺灣百大永續典範企業」雙項大獎，由副總經理余崇立（右）代表領獎。（圖：機場公司提供）

「二○二五年TC-SA臺灣企業永續獎」頒獎典禮中，機場公司榮獲「永續報告白金級」與「臺灣百大永續典範企業」兩項殊榮，由副總經理余崇立代表受獎。機場公司表示，未來將持續履行「二○五○永續機場生態圈」承諾，朝向亞太區最具影響力的國際永續典範機場邁進。

機場公司自二○二○年以來已連續六年獲獎，展現永續治理與淨零轉型具體成果。為積極回應國際永續議題，將環境（E）、社會（S）與治理（G）理念融入經營策略，並以聯合國永續發展目標（SDGs）帶動雙軸轉型。環境永續方面，桃園機場致力建構綠色關鍵基礎設施，積極導入再生能源、汰換節能設備，實踐減碳雙軌策略。

國際認證上取得國際機場協會（ACI）機場碳認證（ACA, Airport Carbon Accreditation）之第四級、協助油商取得「航空燃油國際永續發展與碳認證（ISCC）」，使桃園國際機場成為合格SAF（永續航空燃料）輸儲單位。日常營運中，推廣橋氣橋電系統與再生水回收利用，成立專責永續部門，舉辦「機場夥伴永續行動競賽」，鼓勵機場夥伴以企業或個人身份提出節能減碳好點子，將永續文化深化廣化至機場園區各單位及從業人員。

社會參與方面，機場公司持續推動社區共融、志工服務與公益活動，全面提升服務品質，並舉辦「桃點子創意提案競賽」鼓勵員工跨部門合作創新思維，建立員工志工制度、推動性別平權、取得「健康促進標章」認證等，以營造安全、包容的職場環境；航廈內部亦推動「臺灣之窗」展區，展現臺灣創意美學，搭配各區域公共藝術空間及藝文展演活動，讓機場成為傳遞臺灣價值的文化窗口。

機場公司在治理與營運創新層面上，建構了「數位資訊整合平台（ADIP）」，強化旅客流量及航班預測分析，持續辦理廉政教育並推動法治訓練，並與機場大聯盟夥伴共同辦理災害演練。舉辦飛安宣導活動邀請機場周邊國小師生參與，積極與地方社區互動，善盡社會責任。另舉辦智慧物流國際論壇，攜手航空公司與地勤業者成立「TPE冷鏈社群」，推動醫藥冷鏈運輸標準化，共創園區產業轉型契機。