機場公司攜手園區夥伴 簽署減碳意向書

▲機場公司董事長楊偉甫（左）、副總經理孫宏彬（右）打造永續機場，本次與超過八十個園區夥伴共同簽署桃園國際機場合作減碳計畫意向書。



（圖：機場公司提供）

機場公司為實踐二○五○淨零排放與企業永續ESG社會責任，九日舉辦「永續目標發布暨共同合作減碳意向書簽署活動」，邀集園區夥伴完成減碳意向書簽署，並同步頒發二○二五年度「機場夥伴永續行動競賽」獎項。參賽單位在一一二年至一一三年間，共執行超過一四一項改善方案，總減廢量超過四千噸，是桃園機場作為逐步邁向二○五○淨零排放、推動園區永續轉型重要里程碑。活動中並正式公布二○三○永續發展目標，啟動「合作減碳計畫」及「永續採購」兩項關鍵行動。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場以實際行動打造永續機場，早於二○一七年即與五十八個園區夥伴共同簽署「共同合作減碳意向書」，奠定永續經營重要基礎，歷經多年推動，園區參與夥伴持續擴大，本次再與超過八十個園區夥伴共同簽署「桃園國際機場一一五至一一七年合作減碳計畫」意向書，二○二五年還取得國際機場協會（ACI）機場碳認證計畫第四級認證，減碳成果獲得國際肯定。

在合作減碳計畫方面，除強化夥伴基礎能力建構外，並新增依據歷年溫室氣體盤查數據分析所擬定之具體減碳措施；在永續採購方面，正式導入ISO20400永續採購指南，建置涵蓋招標、開標及履約管理等全生命週期的永續採購供應鏈機制，並首度辦理履約廠商盡職調查。本次活動也頒發予中興工程顧問股份有限公司、信實公寓大廈管理維護公司、聯新國際醫院等八家績優單位「永續採購績優合作夥伴」證書，作為深化供應鏈治理及制度化管理重要示範。

活動也同步頒發「機場夥伴永續行動競賽」獎項，共有企業組八組及個人組六位獲頒獎項，其中企業組統計各參賽單位於園區內推動之永續行動成果，獲特優肯定的中華航空在循環經濟與氣候變遷調適兩大面向展現具體成果，透過作業流程優化、用品與包材減量及資源回收再利用等措施，兩年內減廢近一千噸，同時全面提升氣候調適能力。企業組各參賽單位於一一二年至一一三年間共執行超過一四一項改善方案，其中循環經濟方案一一一項、氣候變遷調適作業三十項，兩年累計減廢量超過四千噸。

個人組則鼓勵提出有助廢棄物減量的創新作法與具體建議，獲獎提案包含空壓機熱回收、貨機坪數位化作業、智慧壓罐垃圾桶等各項方案，顯示出參賽者觀察及創意點子，為園區循環經濟推動提供可行作法。