機場募款箱驚現110萬韓元！神秘旅客留紙條：幫助困難孩子

根據韓聯社報導，大韓紅十字會釜山支社於12月1日對外說明，工作人員在11月26日打開金海國際機場募款箱進行例行檢查時，意外發現一筆高達110萬韓元的現金捐款，約合新台幣2萬2,551元。這筆捐款旁邊還附上一張以工整日文書寫的短箋。

紙條上的內容相當簡潔，捐款者寫道：「韓國旅行很愉快。還剩下一些錢，請用來幫助有困難的孩子們。」從筆跡與用詞判斷，相關負責人認為這位不具名的善心人士，應該是一名剛結束南韓旅程、準備返回日本的旅客。

廣告 廣告

大韓紅十字會表示，目前在金海機場國際線出境區等七個地點設置募款箱，每年上半年與下半年各進行一次開箱作業。這些募款箱所收集到的善款，主要用於支援國內外的緊急救援活動，以及提供弱勢族群必要的援助。

這起事件在南韓社會引起廣泛迴響。在當前國際局勢複雜的背景下，這份來自鄰國旅客的善意格外珍貴。許多南韓民眾在社群媒體上表達感謝之意，認為這種不分國界的愛心行動，正是人性光輝的最佳展現。

金海國際機場作為釜山最重要的對外門戶，每年接待數百萬名國際旅客。機場方面表示，雖然過去也曾收到外國旅客的捐款，但這次的金額與留言方式特別令人印象深刻。

大韓紅十字會釜山支社負責人指出，這筆善款將按照捐款者的心願，優先用於兒童相關的慈善項目。他們也透過媒體向這位不知名的日本旅客表達最誠摯的謝意，並承諾會妥善運用每一分善款，讓愛心發揮最大效益。

更多品觀點報導

中國人狂掃韓國房！外國人持有住宅破10萬戶 陸籍買家占56.6%

陸客改去韓國旅遊「竟當眾排便」韓國人一看怒了

