機場安檢大魔王？穿這類服裝登機恐遭全身搜到爆 被海關禁穿

聖誕佳節期間，許多人喜歡換上色彩繽紛、bling bling的服飾來慶祝，但美國運輸安全管理局（TSA）最近發出呼籲，穿得太閃耀可能讓你機場行程大延誤。官方建議民眾避開有亮粉或金屬裝飾的毛衣，因為這些配件容易干擾儀器，讓你變成安檢人員的重點關注對象。

TSA在備忘錄中提到，雖然理解大家想散發光芒的心情，但人體掃描儀對亮片、金屬絲線及水鑽這類材質非常敏感，一旦觸發警報，旅客就得乖乖接受進一步的人工安檢搜身。

不少苦主紛紛在網上曬出慘痛經驗，有位民眾穿了件帶有閃亮絲線的衣服，結果由於掃描儀完全看不透這件衣服，最後被安檢人員搜遍全身；還有人穿了印有亮片鳳梨的褲子，導致安檢過程超級漫長，竟然被安檢人員下達禁令，要求他這輩子絕對不准再穿這件褲子出現在機場。

更慘的是一位星際大戰鐵粉，他因為身上的亮片星戰衣觸發警報，被要求脫衣並接受2次炸彈檢測。因為去程沒人告訴他問題出在衣服，結果他回程時又原封不動地穿上同一套裝扮再次闖關，理所當然地又再次被攔下重複同樣的特殊檢查。

