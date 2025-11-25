機場將開放多元計程車載客 10.5萬網友投票結果曝：「近3成」沒想法

交通部將針對機場放寬多元計程車載客修法，最快明年上半年試辦。（圖／本報資料照）

白牌車過去頻發生爭議，引發外界關注和批評。因此，交通部長陳世凱日前表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，最快明年上半年試辦。一份網路投票則顯示，特別調查國人的看法，投票結果竟是一面倒！不支持僅占9.2％，但也有近3成表示不知道或沒意見，顯示似不清楚此事影響，頗為特別。

桃園機場今年6月發生非法白牌車攬客拒檢，造成西班牙籍旅客跳車受傷；9月又發生白牌車違反載客拒檢，警方對空及車輪胎開8槍才制止，也造成香港旅客受傷。由於白牌車爭議不斷，國民黨立委洪孟楷希望交通部可以研議開放，用更寬容的規劃讓各界接受、解除爭議。

交通部長陳世凱表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，預計今年底或明年1月，執行為期3至4個月的試辦計畫。不過，桃園機場並非優先試辦地點，未來可能先以松山機場、高雄小港機場試辦。

「Yahoo奇摩新聞」發起網路民調，詢問民眾「機場將開放多元計程車載客」的看法，共10.5萬人參與投票，統計時間自11月19日至11月24日。針對開放松山和小港機場多元計程車叫車服務，有62.3%表示支持（32.%非常支持、30.3%還算支持），不支持僅占9.2％（有5.1%不太支持、4.1%完全不支持），其餘28.5%則為不知道或沒意見。

假如桃園機場也開放多元計程車預約叫車服務，有62.1%表示支持（31.0%非常支持，31.1%還算支持），有8.9%表示不支持（5.2%不太支持，3.7%完全不支持），其餘29.0%則為不知道或沒意見。

其它方面，被問到前往其他國家旅遊時，是否會直接在該國機場使用APP叫車搭乘，有30.8%表示會，有36.7%表示不會，其他32.5%則是不知道或沒意見。

針對台灣機場交通接駁服務，有19.3%認為非常好，希望能持續進步，比照大型國際機場服務水準；33.0%認為還算可以，希望能有方便預約、價格更彈性的交通選項；10.3%認為不太好，接駁選項不足，不夠直觀跟方便；3.9%認為非常不好，使用體驗跟其他國際機場差距很大；其他33.5％則為不知道或沒意見。

本次的投票中，男性占44.4%，女性占55.6%，居住地以北部（北北基/桃竹苗）最多，占51.8%，年齡層分布以41~45歲最多，占18.6%；其次為36～40歲，占17.4%。投票結果曝光後，網友紛紛發表看法，「正常是取了行李後再請司機開車來，事實卻是一堆空車在等人，堵塞影響在等車的人」、「開放，才會有進步」、「資源是大家的公平競爭，本來就不該圖利特定族群」、「現在入境人數創新低，搞這有毛用」，意見五花八門。

