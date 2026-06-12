機場工會聯席會 蘇俊賓：擴充勞工資源

桃園市副市長蘇俊賓昨（十二）日前往桃園區，出席「中華民國國際機場工會聯合會理監事聯席會」。蘇俊賓於致詞時強調，產業發展與勞工保障相輔相成，唯有勞工權益獲得充分保障，產業方能穩健成長。為因應近年桃園勞動人口的快速成長，市府已全面擴充勞工相關資源，包括提高勞工教育經費及勞工權益基金預算，致力創造更完善的工作環境，讓勞工能安心就業，持續帶動桃園前進的動能。

蘇俊賓指出，桃園近年來不僅人口穩定成長，勞動力的增幅更為顯著。回顧二十年前，桃園人口僅約一百八十八萬人，如今已增加到快二百三十六萬人，增幅約百分之二十五；然而在同一區間內，勞動人口則由約八十四萬人，大幅成長至逾一百二十萬人，增幅超過百分之四十三。目前桃園的勞動參與率已提高到百分之六十二，高居全國之冠，他特別感謝勞工朋友的努力，這是桃園成為全台最具發展潛力城市的關鍵力量。

蘇俊賓進一步指出，工會的角色不僅止於勞動權益的爭取與維護，更是積極參與城市治理的重要夥伴。隨著桃園航空城開發建設持續推進，舉凡都市計畫、交通運輸、就業環境及公共設施配置等重大議題，均有賴第一線勞工朋友貢獻實務經驗與專業建議，國際機場工會聯合會在此便扮演了重要角色。市府未來將與各工會團體建立更緊密的協作機制，將勞工視角融入政策規劃，使城市建設更貼近實際需求。