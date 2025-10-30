機場手檢無法源 立委盼盡速補漏洞

台灣爆出非洲豬瘟病例，也讓台灣多年來積極防堵非洲豬瘟非疫區破功，並對台灣整體養豬產業造成莫大影響。許多立委今日(30日)在立法院社福衛環委員會關切目前機場查緝情況，並質疑法源問題。防檢署署長杜麗華坦承目前確實沒有明確法源，立委則希望能盡快改善。

台灣面臨非洲豬瘟入侵挑戰，在爆出首起病例後，除了追查源頭，如何阻絕於邊境也是各界關注焦點。立法院社福衛環委員會30日就請衛福部、財政部、農業部、交通部、數發部等部會就如何強化包裹查緝、阻絕疫情於國門並優化後續非洲豬瘟防疫進行專案報告。

國民黨立委王育敏質詢時提出網路上有人分享自己拒絕受檢也可以過關的經驗，詢問在機場的現況。農業部防檢署署長杜麗華表示，從2016年以來都沒有鬆懈過，過去從列入非洲豬瘟的39個疫區回國旅客在入海關前都要經過手檢區，主要就是讓旅客有多一次機會，否則到了海關再被發現違禁品就是百分百處罰。

不過，杜麗華也坦承目前對於「手檢」沒有明確的法源依據，但若有旅客堅持不受檢，會特別通知海關嚴格檢查，也會有防疫犬協助。立委則希望這樣的漏洞要盡快補起來。王育敏：『(原音)現在防檢署告訴大家，的確你們手檢站沒有公權力可以要求旅客百分之百一定經過手檢站、把包包打開。你是靠後面檢疫犬或未來通知海關要求他打開，到目前為止沒有法源依據要求他把皮包打開，如果這樣它就是漏洞，我要求防檢局盡快把這個漏洞補起來。』

另外，像是用個人名義輸入的產品，只要6公斤內或1,000美元以下都不用申報，立委也擔心這會是個漏洞，衛福部則表示會對以個人名義輸入產品較頻繁的民眾加強查驗或勾稽。

至於有立委關心案例清零進度，防檢署表示，除了案場的控管，全國防疫工作也會加強清消及檢測；另外，包括移動車輛的清消和控管也是重點，希望用高強度的防疫作為盡快讓案例清零。