機場捷運不受國際客青睞？PTT之父點出3關鍵：比搭車還慢

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

連結桃園機場與台北市的桃園機場捷運，近年通勤運量逐步成長，但是否真正符合國際旅客需求，引發討論。被稱為「PTT之父」的杜奕瑾近日在臉書發文表示，機捷雖然是台灣的國門交通，卻因為三項關鍵問題，不受國際旅客歡迎，甚至直言「比搭車還慢」。

連結桃園機場與台北市的桃園機場捷運，近年通勤運量逐步成長，但是否真正符合國際旅客需求，引發討論。（示意圖／Unsplash）

杜奕瑾指出，第一個問題是營運時間無法對應長途航班，首末班車時間不足，對深夜或清晨抵達的國際旅客並不友善。他指出，如果能將首末班時間前後各延長一小時，比較能照顧長程飛行的需求。

第二個則是路線與停靠站設計。他提到，明明是直達車卻繞路、站點多，甚至停靠長庚醫院，讓人感覺並非以機場旅客為主要服務對象。他直言，真正從機場搭到長庚醫院的旅客並不多，卻影響整體效率，讓「直達」名不符實。

第三點也是最致命的關鍵，就是速度問題。杜奕瑾表示，不少國際旅客實際搭乘後都很驚訝，發現捷運竟然比搭車還慢，這與多數國家機場專線追求快速、效率的基本期待明顯不同。

貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身經驗，「搭過一次，累垮了」、「台北車站銜接其他路線，步行距離太遠，拉大行李很不方便」、「直達車又停一堆站，真的是炒房專車」、「搭過一次機捷跟高鐵後，決定還是叫車好了」。也有網友建議，「可以先試營運20小時+高鐵也加長一些」、「直接賣機場直達車對號座+行李專區，貴一點可以接受」。



