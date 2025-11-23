機場捷運出現尿液不斷蔓延 車廂瀰漫尿騷味

社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導

從國門通往首都的機場捷運，竟然出現尿液，導致整個車廂內瀰漫尿騷味，就有乘客拍下車廂地面上，一條長長的尿液不斷蔓延，導致整個車廂臭氣沖天，甚至還有乘客受不了，跑到其他車廂逃難，而站務人員獲報後，也在第一時間拿拖把清理現場。

機場捷運行駛到一半，乘客紛紛跳到兩邊站，還有人拿起包包，往其他車廂逃離，仔細一看，中間地板上，一條長長的尿液，從前方蔓延到車廂尾端。空氣中瀰漫一股尿騷味，站務人員獲報後，也趕緊拿拖把清理現場，這一幕讓乘客看了真的好傻眼，但隨意小便的民眾，早已拍拍屁股，下車走人。民視記者洪巧璇：「機場捷運行駛到泰山站的時候，突然車廂內的乘客一陣騷動，原來是發現地板上一長條的尿漬，導致整個車廂都瀰漫一股刺鼻的味道。」民眾：「覺得很不乾淨，就是會讓車廂會有尿騷味。」民眾：「可能就沒公德心，如果我真的踩到的話，我會真的很不高興。」

事發就在桃園機場捷運，有乘客PO文表示，當時自己坐在最後一節車廂，突然聽到一陣流水聲，轉過頭才發現有乘客在車內小便，不少網友留言表示，這真的太扯、機捷的尿騷味一直無法根除、無法理解怎麼會有那麼多隨地大小便的事情發生。對此，機場捷運回應，疑似是有乘客因為內急忍不住，才會有這種行為，判斷乘客應該不是故意的，因此不會開罰。









從機場國門，通往首都的捷運，卻有乘客因為內急就在車廂內小便，造成環境骯髒惡臭，恐怕也讓遊客觀感不佳。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

