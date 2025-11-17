機場接駁車違停、亂丟垃圾！大園中正東路交通亂像多

桃園市大園區中正東路鄰近大園交流道又近桃園機場，有許多交通接駁業者將車輛停放交流道口周邊，等待進入機場接送旅客，衍生周邊交通及環境衛生亂象。（呂筱蟬攝）

桃園市大園區中正東路鄰近大園交流道又近桃園機場，有許多交通接駁業者將車輛違停交流道口周邊，等待進入機場接送旅客，不分白天黑夜造成周邊交通及環境衛生亂象，引發地方居民不滿。市府交通局回應，會勘決議該路段畫設停車格，靠近路口處規畫機車格，工程民國115年施作。

國民黨市議員徐其萬指出，大園區中正東路鄰近大園交流道，平常車流量非常大，因為距離機場相當近，時常可以看見機場交通接駁業者，車輛一整排違停在路邊，車子一多甚至還會停到接近交流道的匝道口，形成交通亂象。他也提到，因為機場接送旅客車輛無法久停會遭警察驅趕，也有很多民眾因此選擇停在大園交流道周邊，等待親友出關領取行李後再前往接送，同樣造成埔心往中正東路方向交通混亂。

除交通亂象外，不少業者在停等時沒有公德心，時常隨手車窗一開，就將垃圾亂丟路邊，鄰近沒有廁所，甚至會隨地便溺引發環境衛生問題，讓周邊居民抱怨連連。市府交通局回應，經與會單位討論後，決議於路側規畫汽車格（中正東路埔心街口至第三航廈咖啡廳前路口），另靠近路口處規畫部分機車格，工程預計115年施作，未來將視後續停車狀況，再行評估是否收費。大園警分局則說，中正東路車輛違停部分，會請埔心派出所加強巡邏，如有違規將依法取締。

徐其萬表示，當地車流量大，畫停車格後恐壓縮機車行駛空間，大園航空城徵收，在中正東路旁還有一大片土地尚未建設，建議市府相關單位可以整地設置一處停車場，提供機場接駁車輛停放，以解決該路段交通亂象。

