機場插座旁被丟空寶特瓶 他解鎖「超狂用途」網全讚翻

生活中心／游舒婷報導

近期有網友在機場看到有人將寶特瓶丟在插座旁，一開始還以為是亂丟垃圾，結果發現原來另有妙用，讓他驚呼「感謝瓶子超人」！

機場插座下被放了一個寶特瓶，妙用曝光。（圖／取自threads）

有網友在社群媒體Threads上發出照片，照片中有插頭插在插座上，但是插座下卻出現一個寶特瓶，第一時間他誤會有人將喝完的寶特瓶亂丟，後來才發現，原來這個插座相當鬆，插頭根本無法固定，因此才放了個寶特瓶在下面支撐。

該名網友後來才知道，這瓶子是種傳承、完美的支撐，讓他直呼「感謝瓶子超人」！看到這個畫面，網友們也紛紛留言「還可以旋轉瓶蓋無段微調高度」、「可以把包裝紙撕了，然後寫上頂住」、「我昨天滑到這篇，晚上就遇到同一個問題了，謝謝演算法」、「一瓶傳三代，人走瓶還在」、「不是每個英雄都是人，有可能是瓶子」、「好完美的高度。」

這張照片吸引了72萬次瀏覽，不少人都相當驚訝於寶特瓶的妙用，然而有人也好奇，這個會不會是機場插頭設計的問題？有知情人士就說明：「這個要幫機場跟插座製造商解釋，電器法規其實是有要求插座重心跟壁掛時的應力不能掉下，但現在設備越製造越誇張，屁股能接一堆東西，就超越規範的要求了。」

