機場最新！林奕華率團前往雙城論壇 考察重點一次看

第16屆台北上海雙城論壇於27日登場，台北市副市長林奕華率領市府團隊前往上海，展開為期兩天的交流活動。本屆論壇以「科技改變生活」為主題，將簽署水治理及職能培訓交流兩項合作備忘錄，並透過多場分論壇深入探討科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題。

台北市副市長林奕華（圖中）。（圖／中天新聞）

林奕華在機場行前受訪時表示，台北市政府與上海市政府的雙城論壇將在27日及28日舉行，主題為「科技改變生活」，總共會簽署兩個合作備忘錄，分別與水治理及職能培訓交流有關。她指出，分論壇將針對科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題，互相交換雙方的經驗。

林奕華進一步說明，考察過程包括上海捷運的聯絡線、「演唱會經濟」等相關項目，以及水治理的部分。她強調，雖然只有兩天的行程，但內容非常豐富，希望透過交流過程，讓第16年的雙城論壇能夠持續進行良好的互相學習。

關於團員組成，林奕華表示，此次共有120位成員參與，包括副議長及10位議員。市政府方面，市長蔣萬安將於明天抵達，團隊包括她本人、秘書長、副秘書長，以及13位首長、相關同仁及學者專家。她說明，透過主論壇及分論壇的形式，雙方將在多個主題上交換兩市的經驗，互相學習與發展，為兩市人民謀求更好的未來願景。

根據報導，今年雙城論壇輪由上海方舉辦，但籌辦過程屢經波折。原預計9月中旬舉辦，卻因勞動部對北市府與上海要簽署的技職交流合作備忘錄有疑慮，內文需修正的部分超過一半，按照流程必須重新送案，導致無法順利舉辦而延後。北市府參訪團為避免影響台北市議會臨時會議程，行程從過往的3天2夜縮減為2天1夜。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

台北市長蔣萬安原預定於27日率團前往上海，但因北市發生1219隨機殺人事件，造成4死11傷的悲劇，臨時將行程再度縮減為28日論壇當天往返上海與台北，以便坐鎮台北市。蔣萬安28日上午抵達上海後，將在主論壇開始前先與上海方會面，並與上海市長龔正交換禮物。

今年雙城論壇主論壇選在上海虹口北外灘的世界會客廳，該場地為2年前北市府和上海市府會面及宴請的地點。林奕華27日率北市府主團赴上海後，預計先前往參訪上海知名的梅賽德斯奔馳文化中心，以及近年來積極運用新科技推動醫療的復旦大學附屬中山醫院。

台北市議會方面，由議長戴錫欽率團參與。除議會民政委員會抽出的國民黨議員吳世正、曾獻瑩、柳采葳及民眾黨議員張志豪等4位議員公費參加外，國民黨議員秦慧珠、汪志冰、王欣儀、闕枚莎、張斯綱、鍾沛君，以及民眾黨議員林珍羽則自費參與。

議員柳采葳表示，雙城論壇從3天改成2天，時間其實不是最關鍵的重點，重點在於交流內容是否扎實、互動是否有意義，在於能不能將對方的優勢之處帶回台北加以學習，發展出屬於北市的市政政策才是最重要的。她認為，雙城論壇是在民進黨執政期間，唯一一個官方交流管道，在兩岸艱困的氛圍底下更具意義。

陸委會發言人梁文傑26日表示，城市之間的交流本質上就是市政層面的互動，如果能夠都聚焦在市政上面，陸委會都是樂見的。至於是否被賦予其他政治層面的特殊意涵，他表示，陸委會仍希望各項交流活動回到務實、市政導向的原點。針對中共機艦近日仍持續在台海周邊活動，梁文傑回應媒體詢問時表示，若蔣萬安在上海期間有機會、也願意表達相關立場，這一定會受到台灣人民的歡迎。

