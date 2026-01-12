機場竟然有迪奧咖啡廳？關西機場T1出境必訪，享受那朵「吃得到的玫瑰」尊榮體驗

Yahoo奇摩旅遊駐站達人

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

我在關西機場的私房貴賓室就在 Dior Café，機場，通常只是過站；

拖著行李、對照登機時間、把節奏調回效率模式。

但那一天，在 Dior Café，

我們卻意外地，替旅程留下一個非常優雅的句點。

這間咖啡廳，是朋友小樹介紹的，

朋友笑說，這裡是他的「VIP 咖啡廳」。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

我們沒有航空公司的貴賓室資格，

卻在 關西國際機場，

擁有了一個只屬於朋友之間的私房貴賓室。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

空間本身，就已經很 Dior

走進 Dior Café，第一個感覺不是「機場咖啡廳」，

而是被一個完整設計過的空間包圍。

吧台後方，是一整面藍白色調的馬賽克牆，

由細小影像拼接而成，遠看安靜，近看卻層次豐富。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

白色吧台線條俐落，搭配圓潤的高腳椅，

燈光柔和，讓整個空間顯得輕盈而不冰冷。

看著咖啡師專注準備飲品，

時間像是被刻意放慢，

這裡不像候機室，更像一間暫時與航班表無關的城市咖啡館。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

連桌上的用品，都讓人忍不住多看幾眼；

水杯不是隨手拿來的標準款，

而是切割線條細緻的彩色玻璃杯，

一只透著淡淡的粉色光澤，

一只則是清澈冷靜的藍。

光線穿過杯身折射出微微的光影，

只是喝水，都變得很有畫面。

餐盤是有厚度的白色瓷盤，表面低調地保留了紋理，

餐巾則被摺得整整齊齊，用 Dior 標誌造型的紙環固定，

藍色與紅色的細節，在純白之中顯得格外醒目。

這些看似微小的安排，卻讓人明確感受到，

你不是匆忙的過客，而是被好好招待的客人。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

Dior Café 的限定菜單，如今由來自法國的 Anne-Sophie Pic 主廚親自操刀設計。

她是全球極少數榮獲米其林三星的女性廚師之一，也是法國唯一的代表。

她所承載的，並不只是料理的榮耀，而是一個延續四代的餐廳家族，

一段關於堅持、失落、重生與創新的歷史。

23 歲才踏入廚房的她，並非循規蹈矩的天才型廚師，她靠的是直覺、韌性，

以及對「味道記憶」近乎執念的信仰，在長期由男性主導的高級料理世界裡，

慢慢建立起屬於自己的味覺王國。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

也因此，當那份玫瑰甜點被端上桌時，你感受到的，並不只是花香與甜度的平衡，

而是一種溫柔，卻極其堅定的力量；這不只是料理，而是一種被時間打磨過的信念，

靜靜地，落在舌尖。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

那天，我們點了一杯熱美式、一杯熱拿鐵，

還有這款讓人一眼就記住的玫瑰口味甜點。

甜點上桌前，服務人員會先輕輕噴上一抹香氣；

使用的是香水，玫瑰調性在空氣中慢慢展開，

不是濃烈張揚，而是細緻、優雅，

像是在提醒你，這不是隨便吃吃的甜點。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

玫瑰造型的奶霜層層綻放，

灑上的玫瑰粉末像花瓣靜靜落下；

入口時，甜度收得很乾淨，

花香不搶戲，只在舌尖留下溫柔的存在感。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

搭配熱咖啡，一口一口，節奏自然慢了下來。

那是一種，會讓人不自覺放下手機，

專心感受味道的甜點。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

那天，刷臉的故事，真的發生了

朋友小樹說，這裡的店長是他的朋友，「可以刷臉。」

但又補了一句：「不過很久沒看到他了，聽說被調去東京支援。」

原本以為，這只是旅途中聽聽就好的傳說，沒想到，那天運氣非常好，

我們真的遇見了那位店長。電話那頭，小樹簡單交代了一下；

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

電話這一頭，店長聽完後笑著說了一句：

「小樹的朋友，就是我的朋友。」

於是，我們獲得了額外的招待。

不是張揚的特權，

而是一種剛剛好的溫度，讓人心裡靜靜暖了一下。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

那天，我們的登機口是在 23 號，

而 Dior Café 就在旁邊，位置大約在 20 號登機口附近；

這個距離，真的讓人很安心。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

不需要提早離席，也不用頻頻看時間，

等到差不多該登機了，

起身，收拾好心情，

背起行李匆匆隆隆走過去就好。

在機場，能有這樣的從容，其實很奢侈；

不是因為時間很多，而是因為你知道就在登機口旁邊，

不會錯過，也不必緊張。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

如果說旅行總有一些「運氣值」，

那一天的關西機場，

我們把它用在了對的地方。

一杯咖啡、一份玫瑰甜點，

一張被細心佈置的桌子，

一段朋友牽起來的人情，

讓這趟旅程，

在離境前，被溫柔地收尾。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

有些地方，

不寫在旅遊指南裡；

而是，被朋友，悄悄留給你。

日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）
日本｜カフェ・ディオール 関西国際空港店（Dior Café）

迪奧咖啡 關西國際機場店

カフェ・ディオール 関西国際空港店

官方網站：https://www.dior.com/fashion/stores/ja_jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC/izumisano-sennan-gun/sennan-gun-tajiri-cho-senshukukonaka-1-232321?utm_source=Yext&utm_medium=GMB

地址：Kansai Interational Airport Terminal 1 Building 2F Sennan-gun, Tajiri-cho, 1 Senshukukonaka, Izumisano, Sennan District, Osaka 549-0011日本

營業時間：08:00–20:00

電話：+81724793821

文章來源：快樂雲愛旅行

