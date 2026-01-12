機場竟然有迪奧咖啡廳？關西機場T1出境必訪，享受那朵「吃得到的玫瑰」尊榮體驗
我在關西機場的私房貴賓室就在 Dior Café，機場，通常只是過站；
拖著行李、對照登機時間、把節奏調回效率模式。
但那一天，在 Dior Café，
我們卻意外地，替旅程留下一個非常優雅的句點。
這間咖啡廳，是朋友小樹介紹的，
朋友笑說，這裡是他的「VIP 咖啡廳」。
我們沒有航空公司的貴賓室資格，
卻在 關西國際機場，
擁有了一個只屬於朋友之間的私房貴賓室。
空間本身，就已經很 Dior
走進 Dior Café，第一個感覺不是「機場咖啡廳」，
而是被一個完整設計過的空間包圍。
吧台後方，是一整面藍白色調的馬賽克牆，
由細小影像拼接而成，遠看安靜，近看卻層次豐富。
白色吧台線條俐落，搭配圓潤的高腳椅，
燈光柔和，讓整個空間顯得輕盈而不冰冷。
看著咖啡師專注準備飲品，
時間像是被刻意放慢，
這裡不像候機室，更像一間暫時與航班表無關的城市咖啡館。
連桌上的用品，都讓人忍不住多看幾眼；
水杯不是隨手拿來的標準款，
而是切割線條細緻的彩色玻璃杯，
一只透著淡淡的粉色光澤，
一只則是清澈冷靜的藍。
光線穿過杯身折射出微微的光影，
只是喝水，都變得很有畫面。
餐盤是有厚度的白色瓷盤，表面低調地保留了紋理，
餐巾則被摺得整整齊齊，用 Dior 標誌造型的紙環固定，
藍色與紅色的細節，在純白之中顯得格外醒目。
這些看似微小的安排，卻讓人明確感受到，
你不是匆忙的過客，而是被好好招待的客人。
Dior Café 的限定菜單，如今由來自法國的 Anne-Sophie Pic 主廚親自操刀設計。
她是全球極少數榮獲米其林三星的女性廚師之一，也是法國唯一的代表。
她所承載的，並不只是料理的榮耀，而是一個延續四代的餐廳家族，
一段關於堅持、失落、重生與創新的歷史。
23 歲才踏入廚房的她，並非循規蹈矩的天才型廚師，她靠的是直覺、韌性，
以及對「味道記憶」近乎執念的信仰，在長期由男性主導的高級料理世界裡，
慢慢建立起屬於自己的味覺王國。
也因此，當那份玫瑰甜點被端上桌時，你感受到的，並不只是花香與甜度的平衡，
而是一種溫柔，卻極其堅定的力量；這不只是料理，而是一種被時間打磨過的信念，
靜靜地，落在舌尖。
那天，我們點了一杯熱美式、一杯熱拿鐵，
還有這款讓人一眼就記住的玫瑰口味甜點。
甜點上桌前，服務人員會先輕輕噴上一抹香氣；
使用的是香水，玫瑰調性在空氣中慢慢展開，
不是濃烈張揚，而是細緻、優雅，
像是在提醒你，這不是隨便吃吃的甜點。
玫瑰造型的奶霜層層綻放，
灑上的玫瑰粉末像花瓣靜靜落下；
入口時，甜度收得很乾淨，
花香不搶戲，只在舌尖留下溫柔的存在感。
搭配熱咖啡，一口一口，節奏自然慢了下來。
那是一種，會讓人不自覺放下手機，
專心感受味道的甜點。
那天，刷臉的故事，真的發生了
朋友小樹說，這裡的店長是他的朋友，「可以刷臉。」
但又補了一句：「不過很久沒看到他了，聽說被調去東京支援。」
原本以為，這只是旅途中聽聽就好的傳說，沒想到，那天運氣非常好，
我們真的遇見了那位店長。電話那頭，小樹簡單交代了一下；
電話這一頭，店長聽完後笑著說了一句：
「小樹的朋友，就是我的朋友。」
於是，我們獲得了額外的招待。
不是張揚的特權，
而是一種剛剛好的溫度，讓人心裡靜靜暖了一下。
那天，我們的登機口是在 23 號，
而 Dior Café 就在旁邊，位置大約在 20 號登機口附近；
這個距離，真的讓人很安心。
不需要提早離席，也不用頻頻看時間，
等到差不多該登機了，
起身，收拾好心情，
背起行李匆匆隆隆走過去就好。
在機場，能有這樣的從容，其實很奢侈；
不是因為時間很多，而是因為你知道就在登機口旁邊，
不會錯過，也不必緊張。
如果說旅行總有一些「運氣值」，
那一天的關西機場，
我們把它用在了對的地方。
一杯咖啡、一份玫瑰甜點，
一張被細心佈置的桌子，
一段朋友牽起來的人情，
讓這趟旅程，
在離境前，被溫柔地收尾。
有些地方，
不寫在旅遊指南裡；
而是，被朋友，悄悄留給你。
迪奧咖啡 關西國際機場店
カフェ・ディオール 関西国際空港店
官方網站：https://www.dior.com/fashion/stores/ja_jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC/izumisano-sennan-gun/sennan-gun-tajiri-cho-senshukukonaka-1-232321?utm_source=Yext&utm_medium=GMB
地址：Kansai Interational Airport Terminal 1 Building 2F Sennan-gun, Tajiri-cho, 1 Senshukukonaka, Izumisano, Sennan District, Osaka 549-0011日本
營業時間：08:00–20:00
電話：+81724793821
文章來源：快樂雲愛旅行
