機場行李常被拿錯？地勤揭這3點最危險

（圖：Canva）

搭飛機時，很多人最怕的不是亂流，而是下機後在行李轉盤前久久等不到自己的行李。機場地勤表示，行李「丟失」大多不是被偷，而是因為運送過程中識別困難或旅客誤拿造成。特別是在尖峰時段，轉盤上行李密集、外觀相似、缺乏明顯標記，就容易被忽略或放錯位置，最後進入待處理流程。行李的顏色、外觀及附加配件，都直接影響找回與誤拿的風險。





顏色過於普通：黑色行李最容易搞混





地勤觀察指出，轉盤上出現最多的行李是 黑色。黑色耐髒、經典，但當數十個黑色箱子同時出現，形狀又相似，旅客就很容易一不小心拿錯。由於缺乏鮮明視覺特徵，即使細看也需要花較多時間確認，如果趕時間，很容易直接提錯，增加遺失或誤領的機率。

外掛配件太鬆：不固定反而增加風險





不少旅客喜歡在行李上掛吊飾、掛包或小物件，覺得個性十足又方便。然而，如果這些配件沒有牢固固定，很容易在運輸過程中脫落。當箱子外型因為掛飾掉落而不完整時，地勤通常會將行李送到手動處理區，而非直接投入主輸送帶。這意味著，雖然掛配件本意是增加辨識度，但若沒固定，反而讓行李更容易延誤或「消失」一段時間。





缺乏明顯標記：托運貼紙被遮蓋最麻煩





托運貼紙是行李在機場運送過程中的最基本識別。地勤提醒，若舊貼紙沒撕掉、或貼紙被透明保護膜氣泡、綁帶覆蓋，就會導致掃描或分流時無法直接辨識。這類行李通常不會完全丟失，但會被送到人工檢查站，處理速度變慢，也增加旅客誤拿的機率。簡單來說，沒有清楚標記的行李，或標記被遮住，都比單純「黑色箱子」更容易延誤。





地勤建議旅客，在打包行李時應注意：避免使用過於普通的顏色、多餘配件要固定好、托運貼紙與標記保持清楚可見。只要做好這些準備，下機時就能更快找到自己的行李，避免多花時間等待或提錯他人行李，讓旅程從拿行李開始就順利。



