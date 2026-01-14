機場行李拿錯「險留前科」？達人教「1招」避免麻煩

生活中心／吳宜庭報導



近日傳出有旅客在日本機場誤拿他人行李，遭失主報警處理，最後以賠償約5萬日圓（約新台幣1萬元）和解，差點留下前科，引發網友熱議。對此，日本旅遊達人林氏璧提醒，機場領取行李時務必要提高警覺，只要多花幾秒確認「1事」，就能避免不必要的法律風險與麻煩。





他機場誤拿行李「慘賠萬元」險留前科！達人教「1撇步」避免悲劇：省超多麻煩

林氏璧提醒，領行李時多花幾秒核對行李貼紙即可避開麻煩。（圖／翻攝畫面）

林氏璧近日在臉書粉專分享案例指出，有網友在日本機場拿錯行李，被認定涉竊，所幸最後以和解收場。他也提到，身邊朋友曾在桃園機場發生類似情況，當時朋友回國後因隔天要上班，未立即打開行李檢查，直到失主報警、警方調閱監視器後找上門，才驚覺誤拿行李，整起事件被當成竊盜案件處理，過程相當勞心費時。林氏璧強調，從行李轉盤取下行李後，第一件事就是核對行李把手上的「行李條碼貼紙」是否為自己的名字，短短幾秒鐘就能避免後續一連串麻煩。

貼文曝光後引發大量討論，不少網友分享自身經驗，有人表示黑色行李箱太相似，曾被誤拿；也有人提到在關西機場遇過尺寸明顯不同卻仍被拿錯的誇張狀況。另有網友建議，可進一步比對登機證背後的行李條碼編號，或是在入境卡入住飯店電話確實填寫，以防萬一行李被拿錯機場可以連絡上；還有在行李箱上加裝醒目的束帶、吊牌、行李套，甚至貼滿貼紙增加辨識度。林氏璧也呼籲，出國前不妨先拍下行李外觀照，以備不時之需，並提醒旅客切勿因趕時間而忽略檢查，否則一個小疏忽，可能換來數小時甚至數天的困擾。





