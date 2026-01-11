機場跑道啟用超過25年！交通部宣布啟動金門機場改建計畫 目標一年服務438萬人次

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部長陳世凱10日前往金門地區，視察金門機場等多項交通設施。民航局說明，金門機場跑道自89年大型整建至今已使用超過25年，為提升服務水準，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入25億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建，目前正進行工程設計作業。

民航局指出，為維持施工期間機場正常營運，將採取分區分階段的方式施工，確保聯外運輸服務機能無虞。工程預計於118年動工、120年完工，完成後將可提升道面結構強度、降低例行養護作業之規模與頻率、延長道面使用壽年，目標是在民國140年能服務旅客量438萬人次需求。

陳世凱表示，金門機場為單跑道機場，是金門最重要的空運門戶，在維持營運的同時進行大規模道面整建，工程挑戰性高，特別指示民航局會同規劃團隊，務必掌握「飛航安全」與「旅客服務」最高原則，施工規劃須設法減少對航班起降的影響，並做好相關配套措施。

據了解，金門機場先前已斥資3億元新建東側航廈大樓，並於民國99年2月落成啟用，大幅提升航廈容量及服務品質；迄今金門航空站共有金門－臺北、金門－臺中、金門－高雄、金門－嘉義及金門－臺南、金門－馬公等6條航線，每年平均服務往返台金旅客約170餘萬人次。

