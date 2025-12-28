機場遇7.0強震！老外冷靜「說1句」網笑噴

生活中心／李筱舲報導



昨（27）日晚間11時05分，宜蘭外海發生規模7.0強震，不少民眾在地震後透過社群發文報平安、或是分享地震當下的畫面和心情。其中，就有一名當時人在機場的網友，在社群上表示自己第一次在機場遇到地震，但讓他哭笑不得的是，在地震當下身旁的外國旅客本來很緊張，但沒過幾秒卻冷靜補上一句「Don’t worry, It’s Taiwan…」，爆笑反應也引發網友熱議。





機場遇7.0強震！老外驚叫2秒後變冷靜 說出「這句」網笑噴：非常信任台灣建材

昨（27）日深夜，宜蘭外海發生芮氏規模7.0的強震，不少民眾透過社群分文報平安。（圖／消防署提供）

昨（27）日全台7.0強震後，一名網友在Threads上發文寫道：「人生第一次在機場遇到地震，還晃超大超久！」不過，文中最吸睛的部分，就是原PO身旁外國旅客的反應了，原PO提到，地震一開始旁邊的外國旅客本來很緊張，還發出「OH！OH！0H！」的驚呼聲，但才過兩秒他們卻馬上恢復冷靜 的說：「Don’t worry, It’s Taiwan」。對於他們面對強震的有趣反應，也讓原PO在文中打出「？？？」。

一名正在機場的網友分享地震時身旁外國旅客的有趣反應，讓許多網友笑噴。（示意圖／民視資料照）

貼文一出後，引發網友熱議討論。有網友笑回：「非常信任台灣的防震建材」、「外國人的回覆害我瞬間笑出來」、「聽到Don't worry, It's Taiwan 我笑噴」。也有其他網友表示：「台灣人開始逃竄那就真的不妙了，只能求耶穌告菩薩的那種」、「當台灣人開始逃的時候通常已經來不及了」、「看到台灣人開始逃竄，就會噢雪特了」。





原文出處：機場遇7.0強震！老外驚叫2秒後變冷靜 說出「這句」網笑噴：非常信任台灣建材

