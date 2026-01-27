機場領行李總等的比別人久？原因可能是它 交通部提醒：別再留

行李箱示意圖。取自Unsplash



寒假開始、春節將至，許多人都會安排出國旅遊，但出發前記得檢查一下行李箱，撕除舊的行李條碼。交通部近日在粉專提醒，機場的行李輸送系統以360度掃描辨識行李條碼，如果還留著上次或上上次的舊條碼，行李很可能被送去錯誤的航班！

看著行李箱上貼滿世界各地的託運貼紙，是不是覺得很有成就感，充滿了旅行的回憶？交通部25日在粉專發文，建議民眾還是「把舊的託運貼紙通通撕掉」。

​

交通部說，機場的行李輸送靠「自動行李分撿系統」的360度掃描技術來辨識行李條碼的，如果你的箱子上留著上次、上上次飛行的舊條碼，機器在掃描時可能會判斷錯誤。

廣告 廣告

這樣很可能導致3種狀況，包括「被送去錯誤的航班」、「因為無法辨識而被踢出輸送帶，需人工處理」、「無法準時跟你一起抵達目的地」，因此，為了確保自己的行李箱能準時出現在轉盤上，「請忍痛跟舊貼紙說再見」。

桃園國際機場官方粉專也呼籲，撕除舊條碼貼紙，引起民眾分享自身經驗。「真的 我們上次就是這樣，溫暖的地勤人員幫我們一起撕」、「通常難以判斷的行李會送到特別一角，機場未必有人手可即時處理，而不同航空公司的行李需要其航空公司處理，最後可能導致延誤」、「舊的撕下來貼到貼紙收集冊做紀念」。

更多太報報導

未滿6歲童看《魔法公主》哭鬧、踢椅吵整場！美麗華影城道歉補償獲盛讚

台北電玩展週四登場！Sony攜8款3A大作試玩、網銀「FunOne」生態系成焦點

他收通知「發票中1000元」慘噴1.6萬元 崩潰PO文警世！釣出一票苦主