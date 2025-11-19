機場飄腐臭！查驗人員警覺 揪「傢俱」貨物藏35.7公斤犀牛角

2025年11月18日，新加坡國家公園局展示本月在機場截獲的走私犀牛角，本案涉35.7公斤犀牛角，為新加坡歷來最大犀牛角走私案。路透社



新加坡當局週二（11/18）宣布偵破歷來最大犀牛角走私案，破獲35.7公斤、市價113萬新加坡幣（約2706萬元台幣）犀牛角，另有獸骨、獸牙和獸爪等150公斤，當局稱機場人員查驗貨物時，發現4件要空運至寮國永珍、申報為「傢俱配件」的貨物發出腐爛惡臭，經X光掃描後開箱，4件貨物都藏有動物部位。

《聯合早報》報導，新加坡國家公園局與負責機場事務的新翔集團（SATS），昨天（11/18）聯合通報，本月8日在樟宜機場發現1件申報為「傢俱配件」貨物包裝破損且發出惡臭，查驗人員懷疑貨物與申報不符上報，新加坡警方與公園局人員趕至，經初步檢查、X光掃描，發現4件貨物都含動物部位。

執法人員隨後從這批來自南非貨物中，起出20件白犀牛角，總重35.7公斤。這是新加坡至今查獲的最大宗犀牛角走私案；另有約150公斤獸骨、獸牙和獸爪等。

新加坡野生動植物法證中心（Centre for Wildlife Forensics）正通過DNA檢測，鑑定涉及本案的犀牛數量，以及其他動物部位所屬物種等，預計需時數個星期。接下來將與南非的普勒托利亞大學（University of Pretoria）合作，確認本案犀牛的來源地等詳情。

公園局野生動植物貿易高級署長黃美詩說，將與其他機構和國際刑警等合作，針對本案的送貨人、收件人或可能涉及的犯罪集團展開調查；而這些涉瀕危野生動植物非法貿易的貨物，最後將全數銷毀。

