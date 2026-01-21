機娘成真？微軟高層預言5年內「AI伴侶」出現，懂你心思還能共度餘生

AI 在這幾年成為全球焦點，更將其技術套用在機器人領域上使用，甚至在 2026 年已陸續有公司確定投入商業量產。最近，微軟（Microsoft）在 AI 人工智慧領域的佈局再度引起熱議，微軟 AI 執行長 Mustafa Suleyman 大膽預測，在未來的 5 年內，每個人都將擁有自己專屬的「AI 伴侶」。

機娘時代不遠？（圖源：NieR:Automata）

Mustafa Suleyman 在最近的一段演講中提到，為來 5 年內，每個人都會擁有一個非常了解自己的 AI 伴侶，知道他們所看見、聽見、喜歡和所感受到的事情。不只是單純的提供幫助，而是能與人共度餘生，成為永遠的摯友，幫助大家面對人生的挑戰。

這些以已經不是單純只是現有的語音助理升級，或是單純根據提示輸出圖片或聊天的機器人，而是一種真的能夠深度理解使用者個人背景、過去和偏好的親密存在。

Cortana 是微軟經典的 AI 形象。（圖源：最後一戰:無限）

當然這種高度親密的 AI 關係也引起了嚴重的道德與安全問題討論。尤其是目前多數大型的 AI 模型，因為技術的限制只能在大型數據中心連到網路上使用，讓大家擔心自己的一切行為都會遭到監控。可以說雖然期待，但還是希望能有一個完全離線的 AI 伴侶：「付費還要被監控的伴侶？不了」、「等哪天可以完全不連線再考慮」、「所以未來我的老婆會因為微軟停止技術支援，不再更新嗎？」、「即便有，也絕對不會是微軟的」、「有 Cortana 的話可以考慮」