機密檔案曝光 1頭黑熊險引發美蘇全面核戰

在名為冷戰的年代，人類多次險些因核戰毀滅，然而，當後世翻開塵封的機密檔案，那些險些逼迫美蘇領袖下達核子攻擊命令的原因，卻充滿荒謬的誤解，美國甚至差點因為1頭熊啟動核戰程序。

人類險滅於黑熊

1962年10月25日，正值古巴飛彈危機最嚴峻的日子之一，美國海軍築起封鎖線封鎖古巴，蘇聯艦隊則朝向的古巴直衝而來，兩國瀕臨開火邊緣。那一夜，美國空軍進入三級戰備狀態，要求所有戰機必須在15分鐘內起飛。而手握核武大權的戰略空軍司令部（SAC）更是進入二級戰備。

午夜時分，與加拿大接壤的明尼蘇達州杜魯斯基地，一名士兵驚見一個臃腫的黑影翻越鐵網，他堅信：「蘇聯特工來了，他們要摧毀空軍基地。」士兵毫不猶豫扣動扳機，槍聲隨即引發連鎖反應。混亂如瘟疫蔓延。鄰州威斯康辛州的沃克空軍基地甚至忙中出錯，按下象徵「戰爭爆發」警報，所有飛行員們狂奔向駕駛艙，啟動掛載著核彈頭的軍機，準備朝向明確但未知的敵人前進。

危機解除

所幸，杜魯斯基地的士兵發現，所謂的「蘇聯特工」只不過是頭迷路的北美黑熊，消息傳開，大多數基地立刻解除警報，但沃克基地陷入了致命的死亡循環，甚至飛行員接到的不是「入侵警告」，而是「開戰指令」，跑道上的戰機已進入起飛滑行階段，飛行員的指尖已觸碰到改寫人類歷史的按鈕。

眼看核彈即將朝蘇聯發射，沃克基地的指揮官孤注一擲。他命令一名軍官駕駛皮卡車衝向跑道，攔截正在起飛的戰機，並在最後一秒截斷了死神的鐮刀。

