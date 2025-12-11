機密簡報曝光！美國自揭短板「無力保台」 福特號航母也難抵中國攻擊

國防機密簡報曝光！美國自揭短板「無力保台」，福特號航空母艦也難抵中國攻擊。圖／取自東方IC

美國《紐約時報》披露國防部機密報告指出，隨著解放軍飛彈庫規模與打擊能力大幅提升，美國過去在太平洋對台灣的軍事優勢已不復存在。報告警告，如果中國對台發動軍事行動，美國先進武器可能在抵達前就遭摧毀，使干預行動處於劣勢，甚至連最新型航空母艦「福特號」（U.S.S. Gerald R. Ford）也難以倖存。

年度機密報告揭露美軍現況

根據《紐約時報》報導，美國「作戰測試與評估辦公室」（Office of the Director of Operational Test and Evaluation）撰寫的「優勢簡報」是一份年度機密報告，總結了過去1年呈送給白宮高層官員的關鍵軍事問題。報告涵蓋對美國軍力的全面評估，並模擬美國介入協助台灣應對中國入侵的戰爭情景。

「福特號」航空母艦面臨新型威脅

報告指出，基於台海戰爭兵棋推演，即使是美國海軍最新的航空母艦「福特號」，也難以在中國攻擊下倖存。「福特號」以強大火力聞名，對付像委內瑞拉這類國家效果良好，但面對新型攻擊手段時防禦能力極為脆弱。

超音速飛彈與衛星威脅

報告將超音速飛彈列為「新型攻擊手段」的典型例子。中國近年囤積多達600枚超音速飛彈，最高速度可達音速5倍，即便是最先進的防禦設備也難以攔截，足以擊沉「福特號」級航空母艦。此外，報告也評估中國具備摧毀美國偵察及通訊衛星的能力。

「福特號」以強大火力聞名，對付像委內瑞拉這類國家效果良好，但面對新型攻擊手段時防禦能力極為脆弱。圖／取自東方IC

美軍自身短板與新興威脅

報告指出，美軍過度依賴昂貴且脆弱的武器，導致在快速開發先進武器方面落後於中國和俄羅斯。目前美國國防開支占GDP比重僅3.4%，為80年來最低水平。報告還警告，AI、網路戰及生化戰等新興威脅亦將成為國家安全挑戰。

公開文件揭示真實評估

《紐約時報》認為，「優勢簡報」內容令人不安，凸顯美國加強軍事力量的必要性，強調強大軍隊不為發動戰爭，而是威懾未來潛在衝突。這是美國軍力可能不如中國的評估首次透過正式文件，而非匿名消息來源揭露。

影響與未來政策方向

簡報內容曝光後，川普政府將更大壓力施加給盟友增加軍費支出。報告建議，全球資源調動對應對中國軍力提升至關重要。此前，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾透露，內部兵棋推演結果「我們每次都輸」，而拜登政府官員在2021年看完簡報後，也因評估中國已準備針對美軍部署制定多層次反制措施而「臉色發白」。



