機師忘啟自動駕駛險墜克拉克機場！星宇航空和機師共遭罰78萬

民航局日前針對星宇航空一起飛安事件作出裁決，對該公司及機組人員處以共計78萬元罰鍰。事件源於去年3月一架飛往菲律賓的班機在降落過程中險些失事，所幸最終化險為夷。

民航局日前針對星宇航空一起飛安事件作出裁決，對該公司及機組人員處以共計78萬元罰鍰。（示意圖／翻攝自臉書「STARLUX Airlines」）

回顧整起案件，去年3月3日，星宇航空JX-789航班抵達菲律賓克拉克機場準備降落時，因風向突變需改用02跑道。由於進場高度超出正常下滑道，機組人員決定執行重飛程序。然而，重飛過程中機師疑似忘記啟動自動駕駛系統，導致航機速度與下降率不斷增加，危急情況下觸發了近地警告系統。

機師接獲警告後才察覺異常，緊急將航機拉升回安全高度。據相關人士透露，當時航機距離地面僅剩幾百呎，若延遲數秒處理，恐將釀成嚴重空難。事件發生後，涉事正副機師已向公司「自請離職」。

經調查後，民航局認定星宇航空違反《民用航空法》相關規定，對公司處以60萬元罰鍰，同時對機長及副機長分別處以12萬元及6萬元罰鍰。

對此，星宇航空發表聲明表示，將配合主管機關裁決辦理，並強調維護飛安為公司首要任務。該公司承諾會持續強化飛行員訓練，落實監控與督責機制，致力守護旅客飛行安全。

航空專家指出，重飛是飛行中的標準安全程序，但執行過程必須嚴格遵守標準作業流程，尤其是自動駕駛系統的正確使用對維持飛行穩定性至關重要。此次事件再次提醒航空業者必須持續強化飛安訓練，確保機組人員在各種情境下都能正確應對。

