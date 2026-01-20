機師性侵正妹！墾丁旅店吊床區當眾伸狼爪 強吻、襲胸下場出爐

社會中心／陳韋劭報導

機師趁機猥褻同行女子得逞。（示意圖／翻攝自shutterstock）

某航空公司劉姓機師日前與多名男女友人至墾丁地區遊玩，劉男被控在旅店吊床區小房間內侵犯同行女子小琪（化名），除了強吻對方的嘴、頸外，還強行扯開小琪的衣物，撫摸並親吻其胸部。刑事部分，一、二審劉男被士林地院依犯強制猥褻罪判刑1年6月；民事部分，法院判劉男應賠償小琪40萬元。

判決指出，劉姓男子及其等友人一行共12人，於2020年10月11日至13日至墾丁地區出遊，投宿恆春某旅店，小琪與劉男是初次見面、同遊，10月12日22時至23時許，一行人在旅店客廳聊天、飲酒，當小琪走進旅店大廳旁的吊床區小房間時，劉男被同行友人推進房內，並拉門抵住不讓2人出來，劉男趁機將小琪抱起放到吊床上，以其身體強壓住女方，並掀開她的衣物、撫摸全身，強行親吻女方嘴巴、頸部，再扯開其內衣親吻女方胸部，強制猥褻得逞。

同行女性察覺異狀，透過門口看到劉男在床上親吻小琪，開門後看到小琪的雙手、雙腳抵著劉男，女方的裙子被撩起到腰下的位置。小琪離開客廳後開始爆哭，隔天驗傷後報警提告，小琪返回台北後，也曾撥打113專線求助，經就醫診斷患有適應障礙症，需服藥治療。

劉姓男子應訊時供稱，與小琪先前互動良好，在小房間內發生親密舉動，是2人情投意合下自然發生。地檢署偵查後，據小琪的胸罩上採集到劉男DNA，以及多名證人供述，認定劉男涉案情節重大，依妨害性自主罪嫌起訴。

士林地院審理後，依據多名證人的供詞、手機簡訊對話紀錄，認為本案事證明確，被告犯行堪予認定，被告犯後始終未對被害女子誠心致歉，於法庭上強辯矯飾，迄今未取得女方諒解，難認犯後態度良好。審酌被告擔任機師、月收入約30至35萬元、家中尚有父母及2胞姊、需扶養父母等一切狀況，依犯強制猥褻罪判刑1年6月。二審維持原判，全案上訴中。

民事部分，小琪因身心受創，另向劉男求償精神撫慰金，法院審理後，判劉男應賠償小琪40萬元為適當，可上訴。

