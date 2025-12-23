機師爸海外過世！大霈飛加拿大「見最後一面」 親捧骨灰返台

大霈23日出席《HiHi導覽先生》第4季開播記者會。（公視台語台提供）

李霈瑜（大霈）11月中難過的表示，機師爸爸「鐵哥」李鐵英在加拿大過世，她今（23日）與浩子、林莎、山豬妹、冬天出席《HiHi導覽先生》第4季開播記者會提及爸爸的後事，透露她親自飛往加拿大帶著爸爸的骨灰回家，「我有見到他最後一面，他說『他以我為榮，要我好好生活』，他非常好、非常圓滿，這件事是最棒的，可以說是沒有遺憾」。

她說，《HiHi導覽先生》是爸爸生前最喜歡的節目，即便爸爸對台語不輪轉，還是逢人就推薦，「他很喜歡在地，跟土地、人文有關的事，這是我很讓他驕傲的節目，我現在好好把事情做完就是對他最好的交代」。

浩子分享今年的各項挑戰。（公視台語台提供）

大霈自認，遺傳爸爸的樂觀個性，之後也會帶著爸爸的精神生活。她感謝過去只要爸爸有空，就常探班、欣賞她的作品，父女之間算是沒有遺憾，「我常跟身邊人說，做到沒有遺憾是最棒的」，呼籲大家要把握跟身邊人的開心跟陪伴。

《HiHi導覽先生》有別前3季，在新1季邀請林莎、山豬妹、冬天擔任助理主持人，大霈爆料浩子在這之中特別偏愛林莎，浩子也特別解析3位助理主持的特性，表示林莎在主持上可以獨當一面，自帶OLD SCHOOL的冬天則讓他常想起阿翔，也笑言山豬妹到哪都可以生活得很好，山豬妹則抱怨她錄影到現在已經變胖6.5公斤，褲子因此換大一個尺寸。

《HiHi導覽先生》第4季除了大霈（左2）、浩子還加入山豬妹（左）、冬天（右起）、林莎3位助理主持。（公視台語台提供）

另，浩子今年沒有主持跨年活動，而是在家陪伴家人。他提及，他在2025年做了紅酒課程、演戲等挑戰自我的事，特別想把年末的最後一天留給家人，「之前很密集的拍攝兩個禮拜的戲劇，我有劇中有大量哭戲。有天要最重的情緒，結果我前一天沒睡好，我跟導演老實說我真的沒有辦法，導演就說『沒關係，我們所有人等你』，那個當下所有聲音都沒有，我覺得我是最無助的人」，傾訴拍戲的艱辛。

